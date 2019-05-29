Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İçişleri Bakanlığı: Batman'da 4 terörist teslim oldu
İçişleri Bakanlığı: Batman'da 4 terörist...
UYGAD Genel Başkanı Gazeteci Mevlüt YÜKSEL
UYGAD Genel Başkanı Gazeteci Mevlüt...
Küba ile sağlık işbirliği
Küba ile sağlık işbirliği
TFF Başkan adayları listesi belli oldu
TFF Başkan adayları listesi belli...

(Geniş Haber) Üsküdar'da hastanede yangın; hastalar tahliye edildi

Ramazan EĞRİ-Ali Kerem BENGİ-Gamze ŞİMŞEK /İSTANBUL,()-ÜSKÜDAR Sultan Abdülhamit Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde elektrik tesisatından kaynaklandığı belirtilen yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi....

(Geniş Haber) Üsküdar'da hastanede yangın; hastalar tahliye edildi

Ramazan EĞRİ-Ali Kerem BENGİ-Gamze ŞİMŞEK /İSTANBUL,()-ÜSKÜDAR Sultan Abdülhamit Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde elektrik tesisatından kaynaklandığı belirtilen yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Acil servisteki hastalar tahliye edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı.
Yangın, saat 22.00 sıralarında Üsküdar Sultan Abdülhamit Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin ikinci katında çıktı. Çıkan yangın nedeniyle alt katta bulunan acil bölümünde oluşan yoğun duman nedeniyle hastalar tahliye edildi. İhbar üzerine hastaneye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Güvenlik nedeniyle vatandaşların hastaneye girişlerine izin verilmedi. Hastaneye girmek isteyen bazı hasta yakınları güvenlik görevlileriyle tartıştı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının elektrik tesisatından çıktığı öğrenildi. Polis çıkan yangınla ilgili inceleme başlattı.

(FOTOĞRAF)

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328