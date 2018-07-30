/ geniş haber// Ümraniye'de inşaatın duvarı çöktü

Ramazan EĞRİ - Anıl UÇAN - Güven USTA - Özgür Deniz KAYA - İbrahim MAŞE - İstanbul - ÜMRANİYE'de yapımı devam eden bir inşaatın duvarı çöktü. Çökme sonucu bazı araçlar inşaat çukuruna düştü.

2 OTOMOBİL VE BİR KAMYON ÇUKURA YUVARLANDI

Fatih Sultan Mehmet Sanayi Sitesi'ndeki Site Yolu Caddesi'nde devam eden inşaatın perde duvarı saat 09.30 sıralarında çöktü.

Duvarla birlikte inşaatın önündeki yolun bir kısmı da çökerken, yolda bulunan park halindeki 2 otomobil ve bir kamyon çukura yuvarlandı.

İnşaatın temeli için açılan çukurun yaklaşık 20 metre derinliğinde olduğu belirtildi. Olay yerine gelen polis, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. İnşaat alanında çalışmalar sürüyor.

"ELEKTRİK PATLAMASIYLA BURASI GÖÇTÜ"

İnşaatta çalışan bir işçi, "Sabah geldiğimde buraya araba koymamaları konusunda uyardım. Yasak olan bir bölgemiz zaten. Biz yazıhaneye giderken 'bam' diye bir ses geldi. Elektrik patlamasıyla burası göçtü. Yani elektrik patladı, sonra burası göçtü. Şu anda 3 araç gözüküyor. Kaç araç olup olmadığını şu anda bilemiyoruz. Herhangi bir can kaybı yok" dedi.

(FOTOĞRAF)