 (Geniş haber) - Uçak kazasında ölen Ayşe And ve Aslı İzmirli son yolculuklarına birlikte uğurlandı

Enver ALAS - Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA - Cansel KİRAZ / İSTANBUL, () İran'daki uçak kazasında ölen Ayşe And ve Aslı İzmirli, Zincirlikuyu Camii'de düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuklarına uğurlandı. Ailelerini ve yakınlarını gözyaşlarına boğan her iki arkadaş da Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Ayşe And ve Aslı İzmirli'nin cenazeleri saat 12.00 sıralarında Zincirlikuyu Camii'ne getirildi. Acılı aileler, cenazelerin camiye getirilmesiyle gözyaşlarına boğuldu. Cenaze aracından indirilen Ayşe And'ın tabutuna annesi Ayşıl Eke de gözyaşları içinde omuz verdi. Ayşe And'ın taziyesini babası Ekber And, annesi Ayşıl Eke, kardeşi Mehmet And, Aslı İzmirli'nin taziyesini ise babası Coşkun İzmirli, annesi Gülay İzmirli ile nişanlısı Bassam Houssami'nin aralarında olduğu yakınları kabul etti. Taziyeye gelenler cami avlusuna sığmadı.

TABUTLAR YAN YANA

Tabutları yan yana konulan her iki arkadaşın çiçek buketleri içindeki resimleri tabutun başında yer aldı. Başta aileler olmak üzere arkadaşları ve yakınları uzun süre gözyaşı döktü. Cenazeye iş dünyasından çok sayıda isim de katıldı.

BASSAM HOUSSAMİ'DEN NİŞANLISINA SON VEDA

Ayşe ve Aslı için alınan helalliğin ardından öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Kaybettiği nişanlısının tabutuna cenaze aracına kadar omuz veren Bassam Houssami, nişanlısının tabutunu öperek uğurladı.

AYNI MEZARLIKTA DEFNEDİLDİLER

İki arkadaşın cenazesi, Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki yaklaşık 500 metre mesafede olan aile kabristanlıklarında toprağa verildi.

KUĞU BOYUNLU KIZLARI İÇİN DUYGULANDIRAN MESAJ

Öte yandan And ailesinin gazetelere verdiği ölüm ilan ise dikkat çekmişti. Duygulandıran ilanda, "Kızımız Ayşemiz, can arkadaşları ile birlikte geçirdikleri uçak kazası sonucu 11 Mart 2018 tarihinde geldiği melekler diyarına melek olarak geri döndü. Aylin, Bülent ve Berfin'in yeğeni, İrem, Merve, Yasemin, Cem ve Kerem'in kuzeni, Fatma'sının ilk göz ağrısı, Mert'in pırlantası AYŞE'MİZ, bize verilen bir hediye idin, sonsuz sevgiyle yaşadın, sonsuz sevgiyle uğurlanıyorsun. Yolun, mekanın ışıklarla dolu olsun. Allah'ın rahmeti üzerinden hiç eksilmesin. Tekrar buluşuncaya dek kuğu boyunlumuz..." denilmişti.

