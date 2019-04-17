(Geniş haber) Tuzla'da tersanede gemi yangını 

Çağrı ÇALIŞKAN-Murat KORKMAZ/İSTANBUL,()TUZLA'da bir tersanede bulunan kuru yük gemisinde yangın çıktı.

Yangın, saat 13.00 sıralarında Tersaneler Caddesi'ndeki bir tersanede bakımı yapılan kuru yük gemisinde çıktı. Geminin eksi 2 ve eksi 3'üncü katlarındaki odalardan yükselen dumanı gören işçiler durumu itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Gemide çıkan yangın itfaiyenin yarım saat süren müdahalesiyle kontrol altına alındı. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangında ölen ya da yaralanan olmazken, gemide hasar oluştu.

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