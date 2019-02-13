(Geniş haber) - 'Teknofest 2019' heyecanı başladı

Enver ALAS - Harun UYANIK/İSTANBUL, () TÜRKİYE'nin "ayakları yere basmayan festivali" TEKNOFEST 2019'da, geri sayım başladı. 17-22 Eylül tarihleri arasında Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek festivalde 19 farklı kategoride birbirinden heyecanlı teknoloji yarışmaları gerçekleşecek. Kazanan takımları, toplamda 2 milyon TL'nin üzerinde bir ödül bekliyor.

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "Amacımız ülkemizi yüksek teknoloji, havacılık ve uzay alanlarında zirveye taşıyacak gençlerimizin çalışmalarıyla toplumsal bir dönüşüm sağlamak" dedi.

Dünyanın en büyük ikinci havacılık festivali olan ve bu yıl ikincisi düzenlenecek 'TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festifali'nde heyecan başladı. İstanbul Havalimanı'nda geçen yıl ilki yapılan ve 550 binden fazla ziyaretçiye ulaşarak rekor kıran TEKNOFEST, bu sene 17-22 Eylül tarihleri arasında Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek. T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "Ülkemizin ve dünyanın dört bir yanından gelecek ziyaretçilerimizin daha rahat ulaşacağı, İstanbul'da teknolojinin solunacağı bir hava yaratmayı hedefliyoruz. Amacımız ülkemizi yüksek teknoloji, havacılık ve uzay alanlarında zirveye taşıyacak gençlerimizin çalışmalarıyla toplumsal bir dönüşüm sağlamak" dedi.

"Milli Teknoloji Hamlesi" sloganı ile yola çıkan TEKNOFEST'in tanıtım toplantısı, Atatürk Havalimanı'nda bulunan özel hangarlar bölgesinde yapıldı. Toplantıya Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı ve TEKNOFEST İcra Kurulu Başkanı Mehmet Fatih Kacır, Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı ile proje paydaşları ve davetliler katıldı.

"İSTANBUL'DA TEKNOLOJİNİN SOLUNACAĞI BİR HAVA YARATMAYI HEDEFLİYORUZ"

Toplantıda konuşan TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, bir rüya olan TEKNOFEST'in havacılık ve teknoloji sevdalısı gençlerin heyecanı, ekibin vizyonu, paydaşların katkılarıyla gerçeğe dönüştüğünü söyledi. Milli teknoloji hamlesi olan TEKNOFEST'in yüzbinlerce genç ile buluştuğunu belirten Bayraktar, "Ülkemizin ve dünyanın dört bir yanından gelecek ziyaretçilerimizin daha rahat ulaşacağı, İstanbul'da teknolojinin solunacağı bir hava yaratmayı hedefliyoruz. Amacımız ülkemizi yüksek teknoloji, havacılık ve uzay alanlarında zirveye taşıyacak gençlerimizin çalışmalarıyla toplumsal bir dönüşüm sağlamak" diye konuştu.

"GENÇ LAGÂRİLERİ, HEZARFENLERİ GECİKMEDEN YARIŞMA BAŞVURULARINI YAPMAYA ÇAĞIRIYORUM"

Selçuk Bayraktar, Türkiye'nin en kapsamlı ve geleceğe yön verecek teknoloji yarışmalarını düzenleyeceklerini kaydederek, şunları söyledi:

"Gençlerin bu yarışmalara katılmalarının somut projeler üretmelerinin çok önemli olduğuna inanıyorum. Bundan 5-10 yıl sonra bu yarışmalara katılan gençlerimizin Türkiye'nin en önemli teknoloji girişimlerini kurduklarını, en kritik projeleri hayata geçiren ekiplerde yer aldıklarını inşallah hep birlikte göreceğiz. Buradan genç Lagârileri, Hezarfenleri gecikmeden yarışma başvurularını yapmaya çağırıyorum. Gençlerimizden yarışmalara katılmalarını, medyamızdan dünyaya açılabilmemiz için desteğini, aziz milletimizden de yine en değerlisi olan gönlünü ortaya koymasını istiyoruz. İnanıyorum ki ülkemizin tam bağımsız ve müreffeh yarınlarına varmak ve milli teknoloji hamlesinin devam etmesi için desteklerini esirgemeyeceklerdir. TEKNOFEST ekibi adına tüm milletimizi, geleceğin aydınlık Türkiyesi'ni kurmanın hayalini taşıyan gençlerimizin heyecanına ortak olmaları için davet ediyorum."

BAKAN YARDIMCISI KACIR: TEKNOFEST 360 MİLYONDAN FAZLA KİŞİYE ERİŞTİ

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır da TEKNOFEST yarışmalarının binlerce gencin yetişmesine imkan sağladığını, gençlerin yarışmalarla takım çalışması içinde işbirliği kültürü ve yenilikçi çözümlerle zorlukların üstesinden gelme deneyimini kazandıklarını dile getirdi. Geçen yıl gerçekleşen ve bu yıl yapılacak festivale ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kacır, "TEKNOFEST binlerce dakika görsel habere dönüştü. Hava araçları 365 kez sorti yaptı, 200 saatten fazla uçuş gerçekleştirdiler. TEKNOFEST'e ait her şey dünyada 360 milyondan fazla kişiye erişti. Bütün bunlar bize büyük heyecan verdi. Bu yıl bu rakamları katlayarak artıracağımıza inanıyorum" diye konuştu.

SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANI İSMAİL DEMİR: BU GAYRETLER ÜLKEMİZİ LAYIK OLDUĞU YERE GÖTÜRECEK

Toplantıda konuşan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ise TEKNOFEST'in gençleri bir heyecana sürüklediğini söyledi. TEKNOFEST'in özgünlüğüne işaret eden Demir, "Bu modelin Türkiye'nin tamamına, bütün illerine benzer şekilde yayılması için başta Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ve Savunma Sanayii Başkanlığımız olmak üzere devlet kuruluşlarımızın da bütün destekleri vermesi gerektiğine inanıyorum" şeklinde konuştu. TEKNOFEST'in, gençlerin ve Türk milletinin havacılığa ve teknolojiye yönelik heyecanını ortaya koyduğunu ifade eden Demir, Gençlerin ve Türk milletinin havacılık, uzay ve teknolojide bugüne kadar yaptıklarının daha iyisini hayata geçirebileceğini dile getirerek, "TEKNOEST 2019'da ve gelecek dönemde bu görülebilecek" dedi.

Demir, TEKNOFEST'ten ekilen tohumların filizlerinin ileride yeşereceğini göreceklerini belirterek, "Bu ekilen tohumlar, bu faaliyetlerle oluşturulan fidanlar yetişmeli, büyümeli. Devletin burada en önemli görevi yol açmak. Yol açtıktan sonra 'enerji', 'istek', 'gayret' orada. Bu gayretler ülkemizi layık olduğu yere götürecektir" diye konuştu.

Konuşmacılardan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal da ilk kez düzenlenmesine rağmen festivalin kısa sürede bu alanda yapılan ikinci en büyük organizasyon olduğunu belirterek, "İlk yapılan bu festival, dünyada ikinci olmuşsa kısa zamanda birinciliğe yükselecektir diye düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

DEMİRÖREN MEDYA GRUBU DA SPONSORLAR ARASINDA

Demirören Medya grubunun da sponsor olarak yer aldığı TEKNOFEST'in tanıtım toplantısında aralarında Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar'ın da olduğu çok sayıda basın mensubu ile geçen yıl düzenlenen yarışmalarda derece yapan teknoloji tutkunu gençler de yer aldı. Geçen yıl 550 binden fazla ziyaretçisiyle dünyanın en büyük ikinci havacılık etkinliği olan TEKNOFEST'in tanıtım toplantısında, gençlerin geleceğin teknolojileri üzerinde çalışmalarını desteklemek için 15 farklı kategoride düzenlenen teknoloji yarışmalarının da tanıtımı yapıldı. TEKNOFEST, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesinin yanı sıra, Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu kuruluşları ve üniversitelerin destekleriyle düzenleniyor.

TEKNOLOJİ YARIŞMALARININ DESTEKÇİLERİ

Geçtiğimiz yıl yarım milyondan fazla ziyaretçisi ile dikkat çeken TEKNOFEST'in bu yıl hedeflenen ziyaretçi sayısı ise 1 milyonun üzerinde. TEKNOFEST İstanbul teknoloji yarışmaları destekçilerinden Aselsan, Baykar, İGA, İsbak, Roketsan, TAI, Türk Hava Yolları (THY), TÜBİTAK, TÜRKSAT ile birlikte festivale AFAD, BMC, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, DHMİ, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Genel Kurmay Başkanlığı, Havelsan, İçişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı, Sivil Havacılık, STM, TEİ, TR Motor,Turkcell, Türk Havacılık Uzay Sanayi, Türk Hava Kurumu ve Ulaştırma Bakanlığı destek veriyor.

AKADEMİK PAYDAŞLAR

Festivalin akademik paydaşları arasında Boğaziçi Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi,Gebze Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Medipol Üniversitesi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi yer alıyor.

UÇAN ARABA, SÜRÜCÜSÜZ ARAÇ, ROKET YARIŞMALARI...

Toplumun tamamında teknoloji ve bilim konusunda farkındalık oluşturmayı, Türkiye'nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen TEKNOFEST kapsamında, gençlerin geleceğin teknolojileri üzerinde çalışmalarını desteklemek için 19 farklı kategoride teknoloji yarışmaları düzenlenecek.

TEKNOFEST 2019 Yarışmaları şu şekilde:

"Uçan Araba Tasarım Yarışması, Akıllı MekanlarHackathon Yarışması, İnsansız Sualtı Sistemleri Yarışması, Roket Yarışması, Savaşan İHA Yarışması, Robotik Fetih 1453 Yarışması, Yapay Zeka Yarışması, Mini Jet Radyal Kompresör Tasarım Yarışması, Sürü İHA Yarışması, İnsansız Hava Aracı Yarışması, Model Uydu Yarışması, Efficiency Challenge Robo Taksi Yarışması, İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması, Robotik Yarışmaları, Turbo Fan Motor Tasarım Yarışması, Hackİstanbul, Travel Hackathon, World Drone Cup ve TakeOff yarışmaları."

Yarışmalara ortaokul, lise, üniversite takımları ve profesyoneller katılabilecek geleceğin teknoloji ürünlerini geliştirecekler. Teknoloji yarışmalarında kazanan takımları, toplamda 2 milyon TL'nin üzerinde bir ödül bekliyor. Teknoloji yarışmalarına başvurular www.teknofestistanbul.org adresi üzerinden 28 Şubat 2019 tarihine kadar devam edecek. Yarışmacı takımlara malzeme desteği ve teknik danışmanlıkda sunulacak.

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