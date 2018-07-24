( Geniş haber) - Sütlüce'deki binanın sahibi çökme öncesi konuştu

Zeki GÜNAL/İSTANBUL, () SÜTLÜCE'de çöken binanın sahibi açıklamalarda bulundu. 4 katlı binanın sahibi Emin Ertürk çökme öncesi yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Arda Turan buraya kardeşi adına bir otel inşaatına başladı. Arkadaşlarla istişare ettik. Biz doğma büyüme buralıyız. Buranın kaya yapısını biliyoruz. Uyardık söyledik. Onlar da profesörlerin burada su çekmeden dolayı burada bir şey olmayacağını, sıva çatlağı olacağını belirttiğini söyledi. Ama ben onlara bunların emarelerini söyledim. Belirgin bir şekilde açılma oldu. Resimlerini gösterdik. Çağırdık gösterdik. Ben onları uyardım. Bazen hayatta iki kere iki, dört etmiyor. iki kere iki, dört etmedi. Tek sevincim içinde kimsenin olmadığı. Herkesi tahliye edebildik. Şu anda kimseye zarar gelmeden ne olacaksa olsun. Mal ikinci sırada" diye konuştu.

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