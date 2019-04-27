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(Geniş haber) Sultangazi Evlendirme Dairesi önünde silahlı kavga : 2 yaralı

Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL()-SULTANGAZİ Evlendirme Dairesi önünde iki aile üyeleri arasında çıkan kavgada 2 kişi silahla yaralandı. Polis, şüphelilerden birisini silahıyla birlikte yakalarken, kimlik bilgileri tespit edilen diğer şüpheliyi yakalamak...

(Geniş haber) Sultangazi Evlendirme Dairesi önünde silahlı kavga : 2 yaralı

Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL()-SULTANGAZİ Evlendirme Dairesi önünde iki aile üyeleri arasında çıkan kavgada 2 kişi silahla yaralandı. Polis, şüphelilerden birisini silahıyla birlikte yakalarken, kimlik bilgileri tespit edilen diğer şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Aralarında husumet olduğu öğrenilen iki aile üyeleri saat 17.00 sıralarında Sultangazi Evlendirme Dairesi önünde karşılaştı. Burada kavga eden aile üyelerinden biri silahla vuruldu. Olay yerine gelen vurulan kişinin yakını karşı taraftan başka bir kişiyi silahla vurarak kaçtı. Silahlı kavgada iki aileden Ö.T ve Ö.G yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Özel Harekat polisleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri de çevrede delil aradı. Polis ateş açan şüphelilerden birisini yakalarken, silaha da el koydu. Polis, kimlik bilgileri tespit edilen diğer şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
(FOTOĞRAF)

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