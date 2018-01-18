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(Geniş haber) - Sultanbeyli'de çatı yangını; 2 kişi kurtarıldı

Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL,() Sultanbeyli'de 4 katlı bir binada çıkan yangın paniğe neden oldu. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangında mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı. Yangın 12.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi Eyyubi Caddesi'ndeki...

(Geniş haber) - Sultanbeyli'de çatı yangını; 2 kişi kurtarıldı

Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL,() Sultanbeyli'de 4 katlı bir binada çıkan yangın paniğe neden oldu. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangında mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı.
Yangın 12.30 sıralarında Hamidiye Mahallesi Eyyubi Caddesi'ndeki 4 katlı binanın çatı katında çıktı. Alevler kısa sürede çatının tamamını kapladı. Çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine Sultanbeyli, Yenişehir, Yenidoğan ve Kurtköy itfaiye grupları sevkedildi.

Alevler binanın 4. katına da sıçradı. İtfaiye ekipleri merdiven araçlarıyla yangına müdahale ederken mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı. Yangın itfaiyenin yaklaşık 1 saat süren çalışmaları sonucu kontrol altına alınırken büyük çapta maddi hasar meydana geldi.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

(FOTOĞRAF)

 

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