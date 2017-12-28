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(Geniş haber)- SP yöneticisi Mustafa Yaman cezaevinden çıktı

 Mehmet İLKAY ÖZER/İSTANBUL, ()  FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı iddiasıyla, "Silahlı terör örgütü" üyeliği suçlamasıyla tutuklu yargılanan Saadet Partisi (SP) İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi avukat...

(Geniş haber)- SP yöneticisi Mustafa Yaman cezaevinden çıktı

 Mehmet İLKAY ÖZER/İSTANBUL, ()  FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı iddiasıyla, "Silahlı terör örgütü" üyeliği suçlamasıyla tutuklu yargılanan Saadet Partisi (SP) İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi avukat Mustafa Yaman, güncellenen ByLock listesinde adının çıkartılması üzerine İstanbul 35. Ağır Mahkemesi tarafından tahliyesine karar verildi. Yaman, saat 16.30 sıralarında Metris Cezaevi'nden tahliye edildi.
Partililer ve yakınları tarafından karşılanan Yaman burada açıklama yaptı. "Hepimizin arayışı adalet. Türkiye'de adaleti aramayan bir insan yok" diyen Yaman şöyle devam etti;  "İlk bulanımız haber versin. İnşallah hep beraber ulaşacağız. Adalete hasreti en fazla böyle mağduriyet yaşayan hissediyor. Ben bunu yaşadım. Gerçekten büyük bir problemmiş, bunu gördük. Ben avukatım. Zaten adaleti arıyorduk ama bundan sonra daha gayretli aramaya çalışacağım. Demek ki eksik aramışız."


Kendisi gibi mağdurların olduğunu belirten Yaman, "11 bin kişi olduğu söyleniyor. Bu konuda arkadaşlar çalışıyor. Büyük bir kumpasla karşı karşıyayız. Maalesef şeytani zeka ile tasarlanmış bir şey. Bu bakımdan mağdur olanlara ayrıca geçmiş olsun diyorum. Binlerce insan içeride. Onlar da inşallah çıkacaklar. Hep beraber, medya bir taraftan, hukukçular bir taraftan  bir gün adaleti bulacağız. Ülkemiz geriye dönüp, baktığında bunları acı ile hatırlayacak" diye konuştu.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun kendisini cezaevinde ziyaret ederek, moral verdiğini söyleyen Yaman, "Temel bey beni burada ziyaret etti. O gün hayatımın en güzel günlerinden biriydi. Aynı mağduriyetleri kendisinin de yaşadığını söyledi. Aradan on yıllar geçmiş. Sıra bizdeymiş demek ki. İnşallah çocuklarımıza bu mirası bırakmayız" dedi.
Mustafa Yaman ve beraberindekiler, cezaevi önünden ayrılarak Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı'na geçti.

(FOTOĞRAF)

 

 

 

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