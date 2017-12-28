(geniş haber) SP yöneticisi Mustafa Yaman'a "Güncelleme" sonrası tahliye

Ümit TÜRK/İSTANBUL,() FETÖ'nün şifreli haberleşme programı Bylock'u kullandığı iddiasıyla, "Silahlı terör örgütü" üyeliği suçlamasıyla tutuklu yargılanan Saadet Partisi (SP) İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi avukat Mustafa Yaman, güncellenen Bylock listesinde adının çıkartılması üzerine İstanbul 35. Ağır Mahkemesi tarafından tahliyesine karar verildi.



İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından celse arası verilen kararda şu ifadelere yer verildi; "CMK'nın, 'Hakim veya mahkeme tutukevinde bulunan sanığın tutukluluk halinin devamının gerekip gerekmeyeceğine her oturumda veya koşullar gerektiğinde oturumlar arasında ya da birinci fıkrada görülen süre içinde de resen karar verir' şeklindeki 108. maddesinin 3. fıkrası hükümleri nazara alınarak dosya üzerinden mevcut bilgi, belge ve deliller ışığında yapılan gözden geçirme sonucunda Mustafa Yaman'ın Bylock listesinden adının listeden çıkartıldığı, dosyada yüklenen suça ilişkin başkaca bir iddia ve delil bulunmadığı görülmekle sanığın müsnet suçtan bi hakkın tahliyesine karar verilmiştir" denildi.