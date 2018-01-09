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(Geniş haber) - SP'li Mustafa Yaman'a ilk duruşmada beraat

Ümit TÜRK/İSTANBUL, ()  FETÖ'nün şifreli haberleşme programı Bylock'u kullandığı iddiasıyla, "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla yargılanan Saadet Partisi İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi avukat Mustafa Yaman, güncellenen...

(Geniş haber) - SP'li Mustafa Yaman'a ilk duruşmada beraat

Ümit TÜRK/İSTANBUL, ()  FETÖ'nün şifreli haberleşme programı Bylock'u kullandığı iddiasıyla, "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla yargılanan Saadet Partisi İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi avukat Mustafa Yaman, güncellenen Bylock listesinde adının çıkartılması üzerine ilk duruşmada beraat etti. 
İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Mustafa Yaman ve avukatları katıldı. Esas hakkında mütalaasını açıklayan savcı, Yaman'ın isminin Bylock listesinden çıkartıldığını hatırlatarak, beraatine karar verilmesini talep etti. 

"TÜRKİYE'DE FETÖ'YE EN UZAK İNSANLARDAN BİRİYİM"
Söz verilen Mustafa Yaman da, "Türkiye'de FETÖ'ye en uzak insanlardan biriyim. Bu örgütle adımın anılmasıbile benim için kabul edilemez bir durumdur. Beraatimi istiyorum" dedi. Avukatları da, suç unsurunun oluşmadığına dikkat çekerek derhal beraat kararı verilmesini talep etti. 

BERAATİNE KARAR VERİLDİ
Savunmaların ardından mahkeme başkanı duruşmaya ara vermeden kararını açıkladı. Mahkeme başkanı, Yaman'ın dosya kapsamına göre suç işlemediğinin sabit olduğunu belirterek, beraatine karar verildiğini açıkladı.

"YARGI MİSYONUNU ÜSTLENMİŞ KİŞİLERİN DAHA DİKKATLİ OLMASI GERKEKİR" 
Kararın ardından basın mensuplarına açıklama yapan Yaman, Türkiye'de hukukun ve adaletin tesis edileceği günlere ümitlerini artıran bir karar verildiğini dile getirerek, "Ama daha yolun çok başındayız. 10 binlerce insan bu işten mağdur oldu. Yargı misyonunu üstlenmiş kişilerin daha dikkatli olması gerkekir" diye konuştu.   

(FOTOĞRAF)

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