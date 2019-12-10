(Geniş Haber)Şehit Üstçavuş Esma Çevik son yolcuğuna uğurlandı

İdris TİFTİKCİ-Güven USTA/İSTANBUL,()-ŞIRNAK´ta şehit olan Astsubay Üstçavuş Esma Çevik(30) son yolculuğuna uğurlandı. Tören sırasında, Şehit Çevik'in kıyafetini giyen kardeşi Elif Koca, "Sürekli söylüyordu. Rüya görmüştü. Her geldiğinde söylüyordu: 'Şehit olacağım.' diye. 'Dik durun, kıyafetlerimi de giyin.' dedi. Biz ona yakışanı yaptık" ifadelerini kullandı. Şehit Çevik'in cenazesi, Ataköy 5. Kısım Camisi'nde ikindi vakti kılınan namazın ardından, Edirnekapı Şehitliği'ne defnedildi.

Bayrampaşa Orta Mahalle'deki evinde helallik alınmasının ardından, Çevik'in Türk bayrağına sarılı naaşı Ataköy 5. Kısım Camisi'ne getirildi. İkindi vakti düzenlenen cenaze törenine, Çevik'in annesi Nebahat Gözüaydın, babası Hüseyin Akgül, kız kardeşleri Elif Koca ve Esra Akgül ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1. Ordu Komutanı

Orgeneral Musa Avsever, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, MHP İstanbul İl Başkanı Birol Gür ve askeri yetkililer ile vatandaşlar katıldı.

Cenaze törenine, Cumhurbaşkanlığının yanı sıra Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türk

Silahlı Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlığı da çelenk gönderdi.

"DİK DURUN, KIYAFETLERİMİ DE GİYİN"

Anne Nebahat Gözüaydın başsağlığı dileklerini kabul ederken, askeri kıyafet giyen iki kardeşten Elif Koca, "Ablam şehit olacağını gördü, oldu. Üzülme anne ölmedi, burada. Bütün Türkiye'nin şehidi o. Sürekli söylüyordu. Rüya görmüştü. Her geldiğinde söylüyordu: 'Şehit olacağım.' diye. 'Dik durun, kıyafetlerimi de giyin.' dedi. Biz ona yakışanı yaptık. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.

İki kız kardeş, ablaları Esma Çevik'in tabutuna asker selamı verdi. Bu sırada tabutun üzerine kapanan anne Gözüaydın'a, kızı Elif Koca, "Anne görüyorlar. Hainleri sevindirme." dedi.

Törene katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Çevik'in ailesine başsağlığı diledi, anne Gözüaydın'ın elini öptü. Baba Hüseyin Akgül de tabutun başında kızının fotoğrafına sarılarak gözyaşı döktü. Akgül, bir süre fenalık geçirirken, sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Cenaze namazının ardından, Soylu ve vatandaşların omuz verdiği tabut, top arabasına taşındı. Askeri bandonun cenaze marşı ve "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganları arasında Edirnekapı Şehitliği'ne götürülen Çevik'in naaşı defnedildi.

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