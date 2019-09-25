(Geniş Haber) "Seçimlerde Usulsüzlük" iddiasıyla 37 şüpheliye FETÖ davası

Özden ATİK/İSANBUL,()-İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 31 Mart yerel seçimlerinde usulsüzlük yaptıkları iddiasıyla haklarında soruşturma başlatılan, aralarında sandık kurulu başkan ve üyelerinin bulunduğu 37 şüpheli hakkında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) kapsamında 7 ayrı dava açıldı. 3 şüphelinin "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan, 34 şüphelinin ise "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisleri isteniyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca 31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul genelinde sandık görevlisi olarak çalışan 37 şüpheli hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılıkça 7 ayrı iddianame hazırlandı. 3 şüphelinin "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak", 34 şüphelinin ise "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım etmek" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Bir kişi hakkında yetkisizlik kararı verilerek dosyası Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

AĞIR CEZA MAHKEMESİ'NDE YARGILANACAKLAR

Değişik tarihlerde hazırlanan 7 ayrı iddianamede 37 şüphelinin de "FETÖ/PDY silahlı terör örgütü"nün firari lideri Fetullah Gülen'in basına yansıyan çağrıları üzerine 2014'de örgüt ile bağlantılı olduğu tespit edilen Bankasya'ya, gelirleri ile orantısız şekilde para yatırdıkları iddia edildi. Hakkında dava açılan 37 şüpheliden 2'sinin ise örgütün gizli haberleşme sistemi olan ByLock kullandıklarının tespit edildiği belirtildi. Şüpheliler, soruşturma aşamasında verdikleri ifadelerinde suçlamaları kabul etmeyerek örgütle bağlantılarının olmadığını söyledi. Haklarında adli kontrol uygulanan tutuksuz şüpheliler, İstanbul Ağır Ceza Mahkemelerinde hakim karşısına çıkacak.

