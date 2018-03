(geniş haber) Savcı Kiraz'ın şehit edilmesi soruşturması: gözaltına alınan avukat tutuklandı

Ümit TÜRK İstanbul,()

İSTANBUL Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edimesinde kullanılan silahı temin ettiği öne sürülen avukat Murat C., "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" ve "Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmeye yardım etme" suçlarından sevk edildiği hakimlik tarafından tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın 3 yıl önce bugün şehit edilmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, eylemi gerçekleştiren teröristlerden Şafak Yayla'nın kullandığı tabancayı temin ettiği öne sürülen avukat Murat C., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcılığı'nda ifadesi alınan Murat C., "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" ve "Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmeye yardım etme" suçlarından tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

"SAVCININ ŞEHİT EDİLMESİNDE KULLANILAN SİLAHI TEMİN EDEN KİŞİ"

Savcılığın sevk yazısında, gizli bir tanığın ifadesinde, eylemi gerçekleştiren teröristlerden Şafak Yayla'nın savcının şehit edilmesinde kullandığı, "Fransız 10'lusu" olarak tabir edilen silahın Murat C., tarafından temin edilerek örgütün kuryeliğini yapan Mustafa K., tarafından da Şafak Yayla'ya ulaştırıldığı iddia edildi.

"ÖRGÜTÜN GİZLİ GRUBUNDA YER ALIYOR..."

Sevk yazısında avukatlık kaydı bulunan ancak bu mesleği icra etmediği belirtilen Murat C.'nin, örgütün herhangi bir toplantısına katılmadığı, örgüt güdümünde faaliyet gösteren kurumlara gitmediği ve cep telefonu kullanmamakla birlikte üzerine kayıtlı hiçbir telefon hattının da bulunmadığı kaydedildi. Sevk yazısında, "Şüphelinin, terör örgütünün sansasyonel eylemlerde planlama ve lojistik temin aşamalarında kullandığı, "Gizli Gruplar (karıncalar)" ismi verilen yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği" belirtildi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Şüpheli Murat C., hakimlikteki sorgusunda ise suçlamaları kabul etmedi. DHKP/C ile organik bir bağının olmadığını, soruşturma kapsamında daha önce tutuklanan Mustafa K.,'yı mahalleden tanıdığını, savcının şehit edilmesinde kullanılan silahı temin etmediğini, o dönemde avukatlık yaptığını, söz konusu suçlamaların hiçbirini kabul etmediğini söylediği öğrenildi. Hakimlik sorgusunun ardından Murat C.'nin, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" ve "Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürmeye yardım etme" suçlarından tutuklanmasına karar verildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Savcı Kiraz, 31 Mart 2015'te İstanbul Adalet Sarayı'ndaki makam odasında DHKP/C'li terörisitler Bahtiyar Doğruyol ve Şafak Yayla tarafından şehit edilmişti.