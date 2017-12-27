Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Erdoğan: Özel sektörümüzü Tunus’a daha fazla yatırım yapmaya teşvik edeceğiz
Erdoğan: Beşar teröristtir, 1 milyon...
Ak Parti'den Abdullah Gül'i KHK açıklamasına sert tepki
Gül'e KHK tepkisi
Süper Lig'de ilk yarının en'leri!..
Süper Lig'de ilk yarının en'leri!..
Deprem uzmanı Gündoğdu: Taşınmadan önce Gemlik'teki fay için ciddi araştırma yapılmalı
Deprem uzmanı Gündoğdu'den ciddi uyarı

(geniş haber) Sancaktepe'de dehşet: 2 kardeş çekiçle öldürüldü

Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL,() Sancaktepe Sarıgazi'de bir evde 2 kardeş çekiç ve bıçakla öldürüldü. Olay Sarıgazi Mahallesi Canan sokak bulunan 4 katlı binanın en üst katındaki dairede meydana geldi. 4 kişinin kaldığı belirtilen eve ihbar...

(geniş haber) Sancaktepe'de dehşet: 2 kardeş çekiçle öldürüldü

Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL,() Sancaktepe Sarıgazi'de bir evde 2 kardeş çekiç ve bıçakla öldürüldü.

Olay Sarıgazi Mahallesi Canan sokak bulunan 4 katlı binanın en üst katındaki dairede meydana geldi. 4 kişinin kaldığı belirtilen eve ihbar üzerine sabah saatlerinde çok sayıda polis ekibi sevk edildi.  Eve gelen polisler, Barış Kaymaz (41) ve  Metin Kaymaz (44) 'ın cesediyle karşılaştı. İki kardeşin çekiç ve bıçakla öldürüldüğü belirlendi.  Bir süre sonra yakındaki bir kahvehanede yine bıçak ve çekiçle Hüseyin Batmaz'ın ağır yaralandığı belirlendi. Olayla ilgili Mehmet B. gözaltına alındı. 

Mehmet B.'nin gece saatlerinde Metin Kaymaz'ı boğazını bıçakla keserek, Barış Kaymaz'ı ise başına çekiçle vurarak öldürdüğü belirlendi. Mehmet B.'nin saat 09.00 sıralarında gittiği kahvehanede de diğer ev arkadaşı Hüseyin Batmaz'ı çekiç ve bıçakla ağır yaraladığı öğrenildi.

 

"SABAH ÇOK SES VARDI"

Acı haberi alan ve olay yerine gelen Kaymaz kardeşlerin yakınları uzun süre gözyaşı döktü. 

Sabah saatlerinde daireden gürültüler geldiğini belirten alt komşu Gönül Arslan, "Bekar evi; ama anne babası memlekette. Arkadaşları falan gelip gidiyordu. Sabah çok ses vardı. Önceden de sesler geliyordu bir şey düştüğünü zannettim" diye konuştu.

 

CESETLER ADLİ TIP KURUMU'NA GÖNDERİLDİ

Savcı ve polisin olay yerindeki incelemesi sona erdi. İki kişinin cesedi otopsi yapılmak üzere Yenibosna'daki Adil Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

(FOTOĞRAF)

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

sikiş , adana escort bayan , escort adana , porno indir , mersin escort bayan , adana escort , adult forum , istanbul escort bayan , hatay escort , escort beylikdüzü , bodrum escort , eskisehir escort , porno , seks hikayeleri ,