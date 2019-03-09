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(Geniş haber) Sahiller ve Taksim'de sıcak hava yoğunluğu

Zeki GÜNAL-Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL()-İSTANBUL'da hava sıcaklığı arttı. Sıcak havayı fırsat bilenler sokaklara çıktı. Taksim'de bugün yoğunluk yaşandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonu İstanbul'da sıcaklığın...

(Geniş haber) Sahiller ve Taksim'de sıcak hava yoğunluğu

Zeki GÜNAL-Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL()-İSTANBUL'da hava sıcaklığı arttı. Sıcak havayı fırsat bilenler sokaklara çıktı. Taksim'de bugün yoğunluk yaşandı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonu İstanbul'da sıcaklığın artacağını belirtmişti. Bugün hava sıcaklığı 20 dereceye ulaştı. Sıcak havayı fırsat bilenler sahil kenarlarına ve meydanlara akın etti. Taksim'e gelenler yoğunluk oluşturdu. Güneşin yüzünü göstermesiyle öğle saatlerinde İstiklal Caddesi'ndeki yoğunluk dikkat çekti.

GÜNEŞİN TADINI ÇIKARDILAR
Güneşin tadını çıkarmak isteyen bazı İstanbullular, sahil boyunca koşarken,  bazıları ise ailecek gezinti yaptı. Bisikletleriyle tur atanlar ve paten sürenler sahil boyunca gezinmeyi tercih ederken, bazı vatandaşlar ise günü banklarda kitap okuyarak değerlendirdi.

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