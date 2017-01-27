(geniş haber) Müezzinoğlu'ndan "Büyük Anne Projesi" açıklaması

Enver ALAS/İSTANBUL,() Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, çalışma hayatına yönelik değerlendirmelerde bulunmak üzere düzenlediği basın toplantısında ekonomi muhabirleriyle bir araya geldi. Taksim'de Pera Palas otelinde gerçekleşen kahvaltılı toplantıda konuşan Bakan Müezzinoğlu, 2016 yılının çalışma hayatı açısından olağanüstülüklerin yaşandığı bir yıl olarak geçtiğini, bunun da iş dünyasına belirli sıkıntıları yansıttığını söyledi. İşsizlik rakamlarının son 3-4 ayda yüzde 9,7'lerden başlayrak 11,8'lere ulaştığını kaydeden Müezzinoğlu, önümüzdeki bir, iki ay içerisinde 2016'dan gelen bu artışların işsizlik rakamlarına yine artış olarak yansıyacağı gibi bir beklentilerinin olduğunu ifade etti.



"2017 SONUNDA DAHA AZALMIŞ İŞSİZLİK ORANI HEDEFLİYORUZ"

Mehmet Müezzinoğlu, "Özellikle mayıs aylarından itibaren yeniden işsizlik oranlarındaki düşüşlerin, ekonomideki dinamiklerin güçlenmesi ve 2017'nin sonuna geldiğimizde 2016 sonuna göre daha güçlü bir ekonomi, daha güçlü bir istihdam ve daha azalmış bir işsizlik oranının hedefliyoruz. O nedenle de gerek hükümet ekonomiye verdiği desteklerle gerekse bizim işsizlikle mücadelede yeni projelerimizle önümüzdeki bu zor, daralan süreci rahatlatan tedbirlerle atlatacağımız kanaatindeyim" dedi.



2016 YILI İŞ GÜCÜYLE İLGİLİ İSTATİSTİKLERİ PAYLAŞTI

Bakan Müezzinoğlu, iş gücüyle ilgili geride kalan 2016 yılıyla ilgili şu değerlendirmelerde bulundu;

"İş gücüne katılım 2015 yılında 30 milyon, 2016 yılında 31 milyon, ki bu bize şunu gösteriyor; her yıl 1 milyonluk istihdam artışı sağlamamız gerekiyor. Bunun için de istikrarlı bir ekonomik yönetim, büyüyen bir ekonomi, istihdamı artıran yatırımları başarabilmemiz gerekiyor. İstihdamda 2015'te 26 milyon 900 bin olan çalışan sayısı varken geçen yıl 27 milyon 300 bin oldu, yani yaklaşık 400 binlik bir artış var. Biz bunu asgari 900 binlere taşıyamadığımız için işsizlik oranımızdaki artışlar böyle her ay biraz artarak karşımıza geliyor. 2015'te 10,5 olan işsizlik oranı 2016'da 11,8 oldu. İşsiz sayısı 2015'te 3,2 milyon iken bugün 3 milyon 700 bin rakamının söz konusu...Buraya yaklaşık 500 bin ilave işsiz katılmış oluyor"

300 BİN KİŞİYE DESTEK VERECEĞİZ

Mehmet Müezzinoğlu, bu yılın başında istihdama destekle ilgili başlattıkları ilave ve devam eden uygulamalarıyla işbaşı eğitiminde 300 bin kişiye destek vereceklerini kaydetti. Müezzinoğlu, "300 bin kişiyi 6 ay süresince istihdam yükünü İŞKUR olarak, bakanlık

olarak biz üstleniyoruz. Bunların kalıcı istihdama dönüşmesini de işverenlerimizle paylaşarak götürüyoruz. Yine bu yıl 300 bin artı istihdama destek vereceğiz" diye konuştu.



BÜYÜK ANNE PROJESİ'NDE SONA GELİNDİ

Kadın istihdamıyla ilgili gündemlerindeki konulardan birinin 'büyükanne projesi' olduğunu belirten Bakan Müezzinoğlu, bu konuda çalışmaların son noktaya geldiğini protokolün ise önümüzdeki salı veya çarşamba günü imzalanacağını söyledi.



"5 BİN AİLE ÜZERİNDEN PLANLIYORUZ"

Projeyle ilgili açıklamalarda bulunan Müezzinoğlu, "Burada istiyoruz ki anne yarı zamanlı çalışarak maaşı yarıya inmesin, çocuğuyla olan hukukunu da güvenli ellerde, annesi veya kayınvalidesiyle uygun zemin varsa bu uygun zeminlerde

değerlendirsin, biz de büyükanneye bir destek verelim ki kadın istihdamını teşvik eden bir proje olsun. Bunun için pilot uygulama çalışmalarını başlattık. Şu anda projeyi 5 bin aile üzerinden planlıyoruz. Burada 3 veya 4 farklı ilimiz de bu projenin içinde olacak ve 1 yıl süresince bu projenin uygulamasının değerlendirmesini yapacağız. Aylık değerlendirmelerle bu projenin ülke genelinde

kalıcı bir projeye dönüşüp dönüşmeyeceğinin kararını da 1 yıl sonra netleştirmiş olacağız. Şubat ayı sonuna kadar talepleri alacağız, olağanüstü bir aksilik olmazsa mart ayı itibarıyla büyükanne projesini başlatmış olacağız" şeklinde konuştu.



BÜYÜKANNE KRİTERLERİ

Mehmet Müezzinoğlu toplantıda gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Bir gazetecinin, "Büyükanne Projesi'nde torun bakacak anneanne veya babaannelerin kriterleri neler olacak" şeklindeki sorusunu Müezzinoğlu, "Bir kere emekli veya değil farketmez; bu o hizmetin karşılığında bir destek olarak verilecek. Dolayısıyla büyük annenin ekonomik koşulları gündemimiz dışında. Ama büyükannenin aile tarafından çocuğuna bakımına arzu edip etmemesi, ikincisi ise büyükannenin çocuğa bakacak sağlık koşullarının olup olmamasıdır. Sağlıklı, bir çocuğa bakma dinamizmi varsa hekim raporu ve değerlendirmelerden sonra o desteği vereceğiz. Ayrıca hak etme taleplerinde annenin asgari ücretin iki mislinden fazla maaşının az olmasıdır. Yani 4 asgari ücret maaşı olan anneden ziyade 2 asgari ücreti geçmeyen anneleri proje bazlı değerlendireceğiz" şeklinde yanıtladı.



"BÜYÜKANNE MAAŞINI NET YÜZDE 30 GİBİ DÜŞÜNÜYORUZ"

Müezzinoğlu, proje kapsamında büyük annelerin alacağı ücretle ilgili olarak ise "Asgari ücretin net yüzde 30'u gibi düşünüyoruz. Pilot uygulamada analizler ne kedar sağlıklı olursa kalıcı projeye o kadar doğru dönüşür" dedi.



EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMELERİ

Emekli promosyonlarının ne zaman ödeneceğine ilişkin ise Mehmet Müezzinoğlu, "Önümüzdeki hafta protokolü imzalayacağız. İmzadan sonra özel ve kamu bankaları bu anlamda müşterilerine yol haritalarını deklare edecekler. 11,5 milyon emeklinin alacağı promosyon bir planlama gerektiriyor. Yaklaşık 5,5 milyarlık promosyon ödemesi olacak. Takvimi bankalar kendi aralarında veya müşterilerine sistematiği deklare ederek belirleyecekler. Mart ayında başlayacak, en son Mayıs ayı içinde de tamamlanacak. Bizim aradığımız ise Mart, Nisan, Mayıs ayları içinde ödenmiş olmasıdır. Bunu biz protokolde istiyoruz" diye yanıtladı



SOSYAL MEDYADA REFERANDUM İÇİN BAŞLATILAN 'EVET', 'HAYIR' KAMPANYALARI

Bakan Müezzinoğlu'na anayasa referandumuyla ilgili sosyal medyada başlatılan 'evet' ve 'hayır' kampanyalarıyla ilgili düşünceleri de soruldu. Müezzinoğlu, "Kampanyanın temel ayakları son bir haftaya bakıldığında 'güçlü Türkiye için evet', 'aydınlık Türkiye için hayır' şeklinde oluşuyor. Çatıştırmadan, yıpratmadan ülke için doğru olan bu ülke insanının vicdani kanaatleri bu referandumda sandığa yansıyacak. 'Evet' diyeni suçlu gören hakir gören bir anlayış ne kadar büyük yanlışsa 'hayır' deme arzusunda olan bir vatandaşımızın da suçlu ve hakir görmeyi doğru bulmam. 58 milyon seçmene hepimiz saygı duymalıyız" ifadelerini kullandı.

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