Flaş Haberİstanbul Valiliği'nden yağış uyarısı
Son Dakika
(Geniş haber) Maltepe'de okulun çatısı uçtu: 6 araç hasar gördü
Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - Çağrı ÇALIŞKAN İSTANBUL - İSTANBUL'da şiddetli rüzgarın etkisiyle bir lisenin çatısının uçması sonucu 6 araç hasar gördü. Maltepe'de şiddetli rüzgar nedeniyle bir okulun çatısı çökerek yol üzerinde...
GENEL 05.10.2019, 11:08
Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - Çağrı ÇALIŞKAN İSTANBUL - İSTANBUL'da şiddetli rüzgarın etkisiyle bir lisenin çatısının uçması sonucu 6 araç hasar gördü.
Maltepe'de şiddetli rüzgar nedeniyle bir okulun çatısı çökerek yol üzerinde bulunan araçların üzerine devrildi. Olayda park halindeki 6 araç zarar görürken, sokak trafiğe kapandı.
Maltepe Küçükyalı Caddesi üzerinde bulunan bir okulun çatısı, şiddetli rüzgar nedeniyle yol üzerinde bulunan 6 aracın üzerine uçtu. Araçlarda hasar meydana geldi. O sırada yoldan kimsenin geçmemesi olası bir faciayı önledi. Polis ve zabıta ekipleri sokağı yaya ve araç trafiğine kapattı. Ekiplerin çatıyı kaldırma çalışmaları devam ederken, araçların üzerine devrilen çatı havadan da görüntülendi.
(FOTOĞRAF)
17°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 05 Ekim 2019
|İmsak
|05:34
|Güneş
|06:58
|Öğle
|12:57
|İkindi
|16:11
|Akşam
|18:47
|Yatsı
|20:06
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|6
|14
|2. Fenerbahçe
|7
|11
|3. Gaziantep FK
|6
|11
|4. Antalyaspor
|7
|11
|5. Malatyaspor
|7
|10
|6. Trabzonspor
|6
|9
|7. Sivasspor
|6
|9
|8. Konyaspor
|6
|9
|9. Galatasaray
|6
|9
|10. Başakşehir
|6
|8
|11. Denizlispor
|7
|8
|12. Ankaragücü
|6
|8
|13. Çaykur Rizespor
|6
|8
|14. Kasımpaşa
|6
|7
|15. Göztepe
|6
|6
|16. Beşiktaş
|6
|5
|17. Kayserispor
|6
|3
|18. Gençlerbirliği
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Akhisar Bld.Spor
|6
|13
|2. Altay
|7
|12
|3. Bursaspor
|7
|12
|4. Ümraniye
|6
|11
|5. Hatayspor
|6
|11
|6. Adana Demirspor
|6
|10
|7. Balıkesirspor
|6
|10
|8. Keçiörengücü
|6
|10
|9. Osmanlıspor
|6
|10
|10. Fatih Karagümrük
|6
|9
|11. İstanbulspor
|6
|9
|12. Erzurum BB
|6
|7
|13. Adanaspor
|6
|6
|14. Altınordu
|6
|5
|15. Menemen Belediyespor
|6
|4
|16. Boluspor
|6
|2
|17. Giresunspor
|6
|2
|18. Eskişehirspor
|6
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|7
|21
|2. Man City
|7
|16
|3. Leicester City
|7
|14
|4. Arsenal
|7
|12
|5. West Ham
|7
|12
|6. Tottenham
|7
|11
|7. Chelsea
|7
|11
|8. Bournemouth
|7
|11
|9. Crystal Palace
|7
|11
|10. M. United
|7
|9
|11. Burnley
|7
|9
|12. Sheffield United
|7
|8
|13. Wolverhampton
|7
|7
|14. Southampton
|7
|7
|15. Everton
|7
|7
|16. Brighton
|7
|6
|17. Norwich City
|7
|6
|18. Aston Villa
|7
|5
|19. Newcastle
|7
|5
|20. Watford
|7
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|7
|15
|2. Granada
|7
|14
|3. Atletico Madrid
|7
|14
|4. Barcelona
|7
|13
|5. Real Sociedad
|7
|13
|6. Sevilla
|7
|13
|7. Athletic Bilbao
|7
|12
|8. Villarreal
|7
|11
|9. Eibar
|8
|9
|10. Valencia
|7
|9
|11. Real Valladolid
|7
|9
|12. Real Betis
|8
|9
|13. Levante
|7
|8
|14. Osasuna
|7
|8
|15. Deportivo Alaves
|7
|8
|16. Getafe
|7
|7
|17. Celta de Vigo
|7
|6
|18. Espanyol
|7
|5
|19. Mallorca
|7
|4
|20. Leganés
|7
|2