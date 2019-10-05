(Geniş haber) Maltepe'de okulun çatısı uçtu:  6 araç hasar gördü   

Cengiz ÇOBAN - İsa ALMAÇAYIR - Çağrı ÇALIŞKAN İSTANBUL - İSTANBUL'da şiddetli rüzgarın etkisiyle bir lisenin çatısının uçması sonucu 6 araç hasar gördü.

Maltepe'de şiddetli rüzgar nedeniyle bir okulun çatısı çökerek yol üzerinde bulunan araçların üzerine devrildi. Olayda park halindeki 6 araç zarar görürken, sokak trafiğe kapandı.

Maltepe Küçükyalı Caddesi üzerinde bulunan bir okulun çatısı, şiddetli rüzgar nedeniyle yol üzerinde bulunan 6 aracın üzerine uçtu. Araçlarda hasar meydana geldi. O sırada yoldan kimsenin geçmemesi olası bir faciayı önledi. Polis ve zabıta ekipleri sokağı yaya ve araç trafiğine kapattı. Ekiplerin çatıyı kaldırma çalışmaları devam ederken, araçların üzerine devrilen çatı havadan da görüntülendi.

(FOTOĞRAF)