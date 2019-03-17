(Geniş Haber) - Maltepe'de EYT mitingi düzenlendi

İdris TİFTİKCİ - Anıl UÇAN/İSTANBUL, () EMEKLİLİKTE Yaşa Takılanlar (EYT) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Maltepe'de miting düzenlendi. Emeklilikte Yaşa Takılanlar, Türkiye'nin çeşitli illerinden Maltepe Miting Alanı'na saat 12.00'de gelmeye başladı. Miting alanının çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, miting alanına gelenler polis kontrol noktalarından içeriye alındı. Mitingde konser düzenlendi, halk oyunları da oynandı. Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Gönül Boran Özüpak seçime kadar mağduriyetlerinin giderilmesini istediklerini belirterek şunları söyledi: "Biz Emeklilikte Yaşa Takılanlar olarak Eylül ayından itibaren yaklaşık 25 tane toplantı yaptık. Bu toplantıları Kültür Merkezleri'nde gerçekleştirdik. Bugün Maltepe Miting Alanı'nda milyonlar olup hakkımızı aramak için toplandık. Biriz, hepimiz buradayız. Bu birlikteliğin sonucunda da davamızın peşinde olduğumuzu göstermek için bugün tüm Türkiye olarak buradayız. Haber kaynaklarımızdan aldığımız bilgiye göre çok farklı farklı sonuçlar çıkartılabiliyor. Bizler yetkili ağızlardan bir cevap almadığımız sürece hiçbir açıklamaya rivayet etmeyeceğiz. Önümüz seçim arefesi ve seçime kadar bu mağduriyete son verilmesini talep edeceğiz. Bunun umudunu taşıyoruz “ dedi.

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