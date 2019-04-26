/geniş haber/ Küçükçekmece'de küçük kıza cinsel saldırıda bulunan kişi tutuklandı

Müslim SARIYAR - Serpil KIRKESER - Alper KORKMAZ - İSTANBUL () - KÜÇÜKÇEKMECE'de 5 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan Pakistan uyruklu 18 yaşındaki M.V. tutuklandı.

5 yaşındaki küçük kız, 22 Nisan günü 13.00 sıralarında annesinden oyun oynamak için izin istedi. Annesi de izin verdi. İki arkadaşıyla sokakta oyun oynayan küçük kız, yanlarına gelen M.V.'nin cinsel saldırısına uğradı. Saldırgan kaçarken polis ihbar üzerine çalışma başlattı. Olayın görgü tanıklarından 4,5 yaşındaki çocuk, pedagoglar eşliğinde polise bilgi verdi. Küçük çocuk, eşkal veremiyordu ama saldırganın ayağında terlik olduğunu söyledi ve gördüğünde tanıyacağını belirtti. Küçük çocuğun verdiği bu bilgiler de polisin çalışmasına yardımcı oldu. Bölgede bulunan onlarca kamera polisler tarafından toplandı. Büyük bir dikkatle izlendi.

ÖNCE İKİ TÜRK GÖZALTINA ALINDI

Olay saatinde güvenlik kameraların yakalanan 2 Türk gözaltına alındı. Test için örnekler alındı, 4,5 yaşındaki çocuğa gösterildi. İki kişi olayla ilgisi olmadığı anlaşılınca serbest bırakıldı. Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü, Gasp Büro Amirliği, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Çocuk Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nden özel ekip kuruldu. 50 kişilik ekip bir taraftan protesto yürüyüşlerini takip ederken diğer taraftan da sokak çalışması yapmaya başladı. İstihbarat şubenin de desteğiyle şüphelinin saklandığı ev tespit edildi. Bunun üzerine önceki gece Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ve Küçükçekmece Asayiş Büro Amirliği ekipleri olay yerine yakın bir noktadaki apartmanın giriş katına ortak operasyon düzenledi. Evde bulunan ve Türkiye'ye kaçak yollarla giren 7 Pakistanlı gözaltına alındı. Bunlardan biri, küçük kıza cinsel saldırıda bulunan ve Türkiye'ye 1,5 yıl önce İran üzerinden kaçak yolla giren M.V.'ydi. Kurulan 50 kişilik ekip evlerine gitmeyerek gece gündüz takip ettikleri seyyar çanta satan M.V.'yi olaydan 63 saat sonra yakaladı. Gözaltına alınan M.V. ise suçunu itiraf ettiği öğrenildi.

3 KEZ AYRI TEŞHİSTE “BU" DEDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği'ne götürülen M.V.'yi teşhis için küçük kızın oyun oynadıkları arkadaşları emniyete getirildi. Pedagog eşliğinde teşhis ettirildi. 3 kere ayrı kişiler arasına konulan M.V. hepsinde de 4,5 yaşındaki çocuk tarafından teşhis edildi.



'CİNSEL SALDIRI' SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevkedilen Pakistan uyruklu 18 yaşındaki M.V. tutuklandı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi; "Küçükçekmece'de cinsel istismar suçunun faili olduğu değerlendirilen yabancı uyruklu kişi, bugün çıkarıldığı mahkemece 'cinsel saldırı' suçundan tutuklanmıştır. Bilindiği gibi, Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bir çocuğun istismara maruz kaldığı ihbarının yapılmasının hemen akabinde Cumhuriyet başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılmıştır. Soruşturmanın sağlıklı yürümesi ve mağdur çocuğun yeniden örselenmemesi için pedagog, Cumhuriyet savcısı ve müdafi eşliğinde mağdur çocuğun beyanı alınmış, failin eşkal bilgileri tespit edilmiştir. Soruşturmada delil olabilecek tüm bulgu ve deliller titizlikle toplanmıştır. Ayrıca cinsel istismar suçunun faili olduğu değerlendirilen yabancı uyruklu kişiyle aynı evde kalan ve Türkiye'ye kaçak yollarla girdiği tespit edilen 6 kişinin de ifadesi alınmıştır. Söz konusu kişilerin olayla ilgisinin olmadığının tespit edilmesi üzerine yurt dışı edilmek üzere Yabancılar Şube Müdürlüğüne teslim edilmişlerdir. Soruşturma titizlikle ve çok yönlü olarak sürdürülmektedir"