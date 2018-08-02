(geniş haber) Kılıçdaroğlu: Amerika'daki 2 bakan hakkında aynı karar alınmalı

Enver ALAS - Alper KORKMAZ / İSTANBUL, - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD'nin Türkiye'ye karşı aldığı yaptırım kararını doğru bulmadıklarını belirterek, "ABD'nin aldığı karar, Türk halkının onurunu rencide ediyor. Eğer bir sorun varsa oturulur, bu sorun oturulur, konuşulur. Dün gece zaten parlamentoda bu konuda hazırlanan ve parlamentonun iradesini yansıtan bildiriye imza attık" dedi. Dış politikada 'mütekabiliyet' kuralını hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Yapılması gereken mütekabiliyet kurallarına uygun olarak Amerika'daki 2 bakan hakkında, onların bizim bakanlar hakkında aldıkları kararın aynısını almaktır" ifadelerini de kullandı.

"UMUYORUZ BAYRAM ÖNCESİ ENİS BEY EVİNE DÖNMÜŞ OLUR"

Kemal Kılıçdaroğlu, tutuklu CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'nun eşi Oya Berberoğlu'nu Yeşilköy'deki evinde ziyaret etti. Saat 10.15 sıralarında Berberoğlu'nun evine gelen Kılıçdaroğlu'nun ziyareti yaklaşık 1 saat sürdü. Ziyaretin ardından Kemal Kılıçdaroğlu ve Oya Berberoğlu, basın mensuplarına birlikte açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, Enis Berberoğlu'nun tutukluluk durumuna ilişkin, yeniden milletvekili seçilmesiyle, yeni bir sayfanın açıldığını söyledi.

Berberoğlu'nun serbest bırakılarak, parlamentoda yemin etmesi gerektiğinin altını çizen Kılıçdaroğlu, "Parlamentonun bu konudaki iradesi Anayasa Komisyonu Başkanı tarafından da değişik hukukçular tarafından da dile getirildi. Eski olaylar tartışılabilir ama yeni süreci hepimizin dikkate alması gerekiyor. Yargıtay'ın ilgili dairenin aldığı karar parlamentonun iradesine gölge düşürüyor. Bunu bütün saygın, anayasa hukukçuları dile getiriyorlar. Dolayısıyla yargıda bir yanlışlık var. Bu pek çok çevre tarafından dile getiriliyor ama yargının aldığı bu kararın yine yargının kendi içinde düzeltilmesi lazım. Şu anda 17. Ceza Dairesi gidecek, oraya itirazlar yapıldı, dilekçeler verildi. Umuyoruz bayram öncesi 17. Daire hukuka uygun bir karar alır ve Enis Bey evine dönmüş olur. Bu kadar haksız yere içeride tutulması sadece Türkiye'nin sorunu değil, olay Enis Berberoğlu olayı olmaktan da çıkmış ve olay bir demokrasi olayı. Yasama organının iradesinin yargı organı tarafından yok sayılması asla kabul edilemez" diye konuştu.

"VİCDAN SAHİBİ HERKES 16. DAİRE'NİN ALDIĞI KARARIN YANLIŞ OLDUĞUNU BİLİYOR"

Kılıçdaroğlu, bekledikleri kararın çıkmaması durumunda ise bir üst mahkemeye veya Anayasa Mahkemesi'ni işaret ederek, "Bu sonunda çözülecek bir olay. Çözülmemesi mümkün değil. Vicdan sahibi herkes, 16. Daire'nin aldığı kararın yanlış olduğunu biliyor" değerlendirmesinde bulundu.

OYA BERBEROĞLU: YARGITAY'DAN ADİL BİR SONUÇ BEKLİYORUM

Kılıçdaroğlu'nun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Oya Berberoğlu ise ziyarat ilişkin, "Türkiye'nin birçok sorununu konuştuk. Ama önümüzdeki hafta Yargıtay'ın vereceği karara kendimi odakladığım için onu bekliyorum. Umarım Enis'in hapisteki 3'üncü bayramı olmaz. Kurban Bayramı öncesi Yargıtay'dan adil bir sonuç bekliyorum. İnşallah tahliyesi olacak diye düşünüyorum. Hak, hukuk, adalet diyorum" ifadelerini kullandım.

ABD'NİN İKİ BAKANLA İLGİLİ KARARI

Kemal Kılıçdaroğlu, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını da yanıtladı. ABD'nin İçişleri Bakanı ve Adalet Bakanına yaptırım kararıyla ilgili bir soruya yönelik Kılıçdaroğlu şu şekilde yanıt verdi:

"ABD'nin aldığı karar, Türk halkının onurunu rencide ediyor. Eğer bir sorun varsa oturulur, bu sorun oturulur, konuşulur. İki bakanla ilgili alınan kararı doğru bulmuyoruz. Dün gece zaten parlamentoda bu konuda hazırlanan ve parlamentonun iradesini yansıtan bildiriye imza attık. ABD ile müttefikiz ve müttefiklik ilişkilerinin sağlıklı bir zeminde, anlaşmayla çözülmesi gerekir. 15 Temmuz darbe girişimini yaşadık. Bu darbe girişiminin arkasında Pensilvanya'da oturan kişinin olduğunu biliyoruz. Türkiye'nin iade talebininde bulunması son derece doğal. Burada yanlışlık 'ver papazı al papazı' söyleminden kaynaklanıyor. Biz Türkiye'de yargının bağımsız olduğunu, bağımsız olması gerektiğini ifade ediyoruz. Bu ülkede en önemli koltukta oturan kişi yargının bağımsız olmadığını, 'sen onu verirsen ben de bunu verebilirim' algısını karşı tarafa yerleştirdi. Bu son derece tehlikeliydi ve doğru olmayan bir cümleydi. O cümlenin maliyetini yaşıyoruz."

"İKİ ÜLKE AÇISINDAN DA OLUMSUZ SONUÇLAR DOĞURABİLECEK BİR SÜRECE EVRİLEBİLİR"

Kemal Kılıçdaroğlu, ABD'nin kararının ardından iki bakanın yaptıkları açıklamaları dikkatle izlediklerini kaydederek, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün gerekli açıklamaları yaptığını aktardı. Dış politikada 'mütekabiliyet' kuralını hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Yapılması gereken mütekabiliyet kurallarına uygun olarak Amerika'daki 2 bakan hakkında, onların bizim bakanlar hakkında aldıkları kararın aynısını almaktır. Biz bunu bekliyoruz. Bunu yapabilirlerse o zaman kozlar eşitlenmiş olur. Ayrıca konunun soğukkanlı bir biçimde ve daha dikkatli bir şekilde takip edilmesi lazım" değerlendirmesinde bulundu. Süreç iki ülke açısından da olumsuz sonuçlar doğurabilecek bir sürece evrilebilir. Umarım bu süreç sağlıklı bir şekilde sonuçlanmış olur" değerlendirmesinde bulundu.

KURULTAY TARTIŞMALARI

Bir basın mensubunun, "Kurultay ile ilgili gerekli olan imzaların bugün parti merkezine verilmesi bekleniyor. Değerlendirmeniz nedir" şeklindeki sorusuna Kılıçdaroğlu, "Partinin iç politikası ile ilgili hiç konuşmadım. Varsa çoğunluk, gelirse zaten kurultay yapılır. Çoğunluk yoksa da yapılmaz. Bunun yoğun olarak tartışılmasını da doğru bulmuyorum. Ülkenin bu kadar sorunu varken, partide 'kurultay olacak mı olmayacak mı' tartışması, imzalar olursa olur. Bunun büyütülecek, Türkiye'nin temel sorunuymuş gibi ortaya sunulmasını doğru bulmuyorum" şeklinde yanıtladı.

SÜLEYMAN SOYLU'NUN 'O SÖZLERİ'NE YANIT VERDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "PKK'ya bela okuyabilecekler mi?" şeklindeki açıklamalarının hatırlatılması üzerine ise Kılıçdaroğlu, "O kişiyi muhatap almak istemiyorum. Kişilik sorunu yaşayan birisini muhatap almak benim açımdan doğru değil. Bizim, PKK'ya, IŞİD'e, diğer terör örgütlerine karşı duruşumuz öteden beri bellidir. Biz hiçbir zaman gidip masaya oturmadık, onlarla masada bir araya gelmedik. Oturup pazarlık yapmadık, çadır mahkemeleri kurmadık. Onlar yaptıkları için Türkiye bu noktaya geldi. Öyle fırıldak gibi dönen insanlarla ben nasıl muhatap olayım ve onlara niye cevap vereyim. Onlar sahibinin sesini dinler" ifadelerini kullandı.

Basın açıklamasının ardından Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'ya gitmek üzere Atatürk Havalimanı'na hareket etti.

