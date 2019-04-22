(Geniş haber) Kağıthane'de bina çöktü 

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN-Ersan SAN-Ali AKSOYER-Yılmaz BEZGİN-Murat ÇİMEN-/İSTANBUL,()-KAĞITHANE'de 4 katlı bir bina çökerken, yan tarafta bulunan 5 katlı binanın çökme tehlikesi devam ediyor. Çöken binanın çevresindeki 10 bina tahliye edildi.

Kağıthane'de 2 yıl önce temel kazısı yapılan inşaat alanının destek duvarı çöktü. Yahya Kemal Mahallesi, Akıncı Sokak üzerinde duvarla birlikte yolun bir bölümü de çöktü. Çökmeyle birlikte sokakta park halindeki iki otomobil inşaat alanına düştü. Çökmenin ardından üst tarafta bulunan 2 binanın altındaki toprakta kayma devam etti. Olay yerine çok sayıda belediye ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler öncelikle altlarında toprak kayması olan 2 binayı boşaltarak, vatandaşları güvenli bir noktaya aldı. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ederken, burada bulunan 4 katlı bina, bitişiğindeki istinat duvarının çökmesi nedeniyle saat 14.15'te bir anda çöktü. Yan tarafta bulunan 5 katlı binanın çökme tehlikesi devam ederken, ekipler çevrede güvenlik önlemlerini arttırdı.

BİNANIN ÇÖKME ANI SANİYE SANİYE KAMERASINDA

Yahya Kemal Mahallesi Akıncı Sokakta bulunan bina, bitişiğindeki istinat duvarının çökmesi nedeniyle saat 14.15'te çöktü. Çökme anları kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde 4 katlı binanın kayarak, inşaat alanına devrildiği görülüyor.

İSTANBUL VALİLİĞİ: 10 BİNANIN SAKİNLERİ TAHLİYE EDİLDİ

İstanbul Valiliği, Kağıthane'de çöken binanın çevresindeki 10 binanın tahliye edildiğini açıkladı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklama şu şekilde:

Kağıthane İlçemiz Yahya Kemal Mahallesi Akıncı Sokak 22 numaralı adreste bulunan bina, bitişik parseldeki istinat duvarının çökmesi nedeniyle bugün saat 14.15'te yıkılmıştır. Sabah saatlerinde bina sakinleri tahliye edilmiş ve çevre emniyeti sağlanmış olup, olayda yaralı veya can kaybımız yoktur. Yıkılan bina çevresinde ve risk altındaki 10 binanın sakinleri tahliye edilmiş, ilgili kurumlarımızca olay yerinde gerekli emniyet tedbirleri alınmıştır.

ÇÖKEN BİNANIN ÇEVRESİNDEKİ BİNALAR BOŞALTILDI

Kağıthane'de 4 katlı bir bina çöktü. Çöken binanın çevresindeki 10 bina ekipler tarafından tahliye edildi.

Yahya Kemal Mahallesi Akıncı Sokakta bulunan bina, bitişiğindeki istinat duvarının çökmesi nedeniyle saat 14.15'te çöktü. Çöken binanın çevresindeki 10 bina ekipler tarafından tahliye edildi. Yıkılan bina çevresindeki risk altında bulunan 10 binada oturanlar evlerinden çıkarılırken, çevrede güvenlik tedbirleri alındı. Öte yandan çevrede oturan ve tahliye edilen bazı bina sakinleri çökmeye neden olduğu gerekçesiyle inşaatı taşladı.

(FOTOĞRAF)