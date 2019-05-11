/geniş haber/ Kadıköy'de korku dolu dakikalar; asılı kalan işçiler kurtarıldı 

Cengiz ÇOBAN - İstanbul - KADIKÖY'de 20 katlı binanın dış cephesinde temizlik yaparken halatların kopması sonucu asılı kalan 2 işçi kurtarıldı.

Kadıköy Fikirtepe Yumurtacı Abdi Bey Caddesi Nur Sokak'ta 20 katlı bir iş merkezinin camlarını silmek amacıyla iki işçi çalışma yapıyordu. Henüz bilinmeyen nedenle işçilerin bulunduğu sepetin halatı koptu. Sepet düşerken işçiler halatlara bağlı şekilde asılı

kaldı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevkedildi. Kurtarma çalışması başlatan itfaiye, camları kırarak asılı kalan işçileri kurtardı. Yaklaşık yarım saat sonra kurtarılan 2 işçi kontrol amaçlı hastaneye götürüldü.

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