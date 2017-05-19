(geniş haber) İstiklal Caddesi'nde taraftar kavgası;5 yaralı

Zeki GÜNAL -Özgür EREN - Mustafa ÖZDABAK/İSTANBUL,() Final Four için İstanbul'a gelen Olympiakos taraftarlarıyla bir grup taraftar arasında İstiklal Caddesi'nde kavga çıktı. Bu kavga anı ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

YARALILAR VAR, GÖZALTILAR OLDU



Final Four için İstanbul'a gelen ve Taksim'deki bir otelde kalan Olympiakos taraftarlarından bir bölümü öğlen saatlerinde İstiklal Caddesi'nde meşale yakıp sloganlar attı. Bunun üzerinde çevrede bulunanlar ile Yunan taraftarlar arasında kavga çıktı.



Kavga sırasında havai fişekler de kullanıldı. Kavgaya polis müdahale etti. Olaylarda Yunan taraftarlardan 1 'i bacağında bıçaklanırken 5 kişide darp sonucu yaralandı. Yaralı taraftarlar olay yerine gelen ambulanslar ile Şişli Hamidiye Etfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.İlk etapta kavgaya karışan 4 kişi ise polis merkezine götürüldü. Hastanede tedavileri yapılan 6 Yunan taraftarı taburcu edildi. Taraftarlar hastane çıkışında polis tarafından gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Polisin olay ile ilgili soruşturması devam ediyor.

(FOTOĞRAF)