 (Geniş haber) - İstiklal Caddesi'nde kadının başına tahta düştü

Zeki GÜNAL/ İSTANBUL, () BEYOĞLU İstiklal Caddesi'nde başına tahta düşen kadın yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İstiklal Caddesi'nde arkadaşlarıyla birlikte yürüyen İsrailli R.A adlı kadının başına tadilat yapılan binadan tahta düştü. Yaralanan kadına ilk müdahale olay yerinde yapıldı, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı. Görgü tanıkları binada çalışma yapıldığı sırada tahtanın düştüğünü ifade etti. Olayla ilgili binada çalışma yaptığı belirtilen 2 kişi gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

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