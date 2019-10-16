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(Geniş haber) İstanbul Valiliği'nde yangın
Zeki GÜNAL/İSTANBUL,() İSTANBUL Valiliği, AFAD binasında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Fatih'teki İstanbul Valiliği'nde bulunan AFAD binasında saat 12.10'da bir odada yangın çıktı. İhbar üzerine...
GENEL 16.10.2019, 13:37
Zeki GÜNAL/İSTANBUL,() İSTANBUL Valiliği, AFAD binasında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Fatih'teki İstanbul Valiliği'nde bulunan AFAD binasında saat 12.10'da bir odada yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederek söndürdü. İlk belirlemelere göre elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangın nedeniyle odada ufak çaplı hasar oluştu.
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