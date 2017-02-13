Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Cumhurbaşkanı Erdoğan " Halkımıza iyice anlatmamız lazım"
"Nihai hedefimiz DEĞAŞ'tan bölgeyi temizlemek"
Otomobilde eşi ve çocuklarını rehin alan kişi yakalandı
Uyku ilacıyla etkisiz hale getirildi
Ayvacık, bu kez 5.4 büyüklüğünde depremle sallandı
Deprem bölgesinde okullar tatil
El Bab şehidi Teğmen Yayla AKP'li vekilin akrabası çıktı
Fırat Kalkanı şehit sayısı 67'ye...

(geniş haber) İstanbul'da terör operasyonu

Çağatay KENARLI -Ozan URAL-Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL,() İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK'nın önümüzdeki günlerde bombalı, silahlı ve molotofkokteyli eylem...

(geniş haber) İstanbul'da terör operasyonu

Çağatay KENARLI -Ozan URAL-Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL,() İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK'nın önümüzdeki günlerde bombalı, silahlı ve molotofkokteyli eylem gerçekleştireceği yönünde gelen istihbaratlar üzerine çalışma başlattı. TEM ekipleri yaptığı çalışmada İstanbul'da 104 şüpheliyi belirledi.


70 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI


Şüphelileri yakalamak için sabah saatlerinde çeşitli ilçelerde geniş çaplı operasyon düzenleyen TEM Özel Tim ekipleri 70 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1'i kurusıkı 2 tabanca, 1 pompalı tüfek, çok sayıda mermi ve fişek ve örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.


34 ŞÜPHELİNİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR


Gözaltına alınan 70 şüpheli sorgulanmak üzere Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. TEM ekipleri 34 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
(FOTOĞRAF) 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.