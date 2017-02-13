(geniş haber) İstanbul'da terör operasyonu

Çağatay KENARLI -Ozan URAL-Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL,() İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK'nın önümüzdeki günlerde bombalı, silahlı ve molotofkokteyli eylem gerçekleştireceği yönünde gelen istihbaratlar üzerine çalışma başlattı. TEM ekipleri yaptığı çalışmada İstanbul'da 104 şüpheliyi belirledi.



70 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI



Şüphelileri yakalamak için sabah saatlerinde çeşitli ilçelerde geniş çaplı operasyon düzenleyen TEM Özel Tim ekipleri 70 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1'i kurusıkı 2 tabanca, 1 pompalı tüfek, çok sayıda mermi ve fişek ve örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.



34 ŞÜPHELİNİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR



Gözaltına alınan 70 şüpheli sorgulanmak üzere Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. TEM ekipleri 34 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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