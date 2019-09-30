(Geniş haber) İstanbul'da hasarlı 29 okuldaki öğrencilerin durumu belli oldu )

İSTANBUL, () SİLİVRİ açıklarında meydana gelen deprem sonrası 29 okulun hasar gördüğü açıklanmıştı. Bu 29 okuldaki öğrenciler eğitim ve öğretimlerine başka okullarda devam edecek. İstanbul Valiliği tarafından yapılan duyuruya göre hasar gören okullar ve bu okullardaki öğrencilerin aktarıldığı okullar şöyle:

Hafif hasarlı Arnavutköy Şehit er Tuncay Türken Ortaokulu öğrencileri 5 ve 6 sınıflar Mimar Sinan İlkokulunda öğlenci

Hafif Hasarlı Avcılar Abdulkadir Uztürk Ortaokulu öğrencileri Abdulkadir Uztürk İlkokulu’nda sabahçı

Ağır hasarlı Bahçelievler Yenibosna Ortaokulu öğrencileri Piri Reis Anadolu Lisesi’nde 5 ve 7 sınıflar öğlenci 6 ve 8 sınıflar sabahçı

Ağır hasarlı Rehberlik Ve Araştırma Merkezi öğrencileri Prof. Dr. Aziz Sancar Ortaokulu’nda

Hafif Hasarlı Beykoz Fatin Hoca İlkokulu C Blok öğrencileri aynı okulun A Bloğuna

Ağır hasarlı Büyükçekmece Mımar Sinan İlkokulu Ortaokulu öğrencileri Batıköy Memurdan Armağan İlk Ve Ortaokulu’nda öğlenci

Hafif hasarlı Güzelce Cevdet Zebure Kotan Ortaokulu öğrencileri aynı okulun ilkokul kısmında sabahçı

Ağır hasarlı Çatalca Arif Nihat Asya Mtal A Blok öğrencileri aynı okulun B VE C Bloğunda

Hafif hasarlı Eyüpsultan Üç Şehitler İlkokulu/Ortaokulu öğrencileri Gümüşsuyu Ortaokulu’na

Hafif hasarlı Fatih Çapa Fen Lisesi Kız Yurdu Binası Çapa Fen Lisesi Binası’na

Ağır hasarlı Gaziosmanpaşa Vefa Poyraz Anadolu Lisesi Öğrencileri Aliya İzzetbegoviç İlkokulu’nda sabahçı

Ağır hasarlı 100.Yıl İlkokulu- Ortaokulu öğrencileri Ertuğrul Gazi İlkokulu’nda öğlenci

Ağır hasarlı Gönül Pınarı Özel Eğitim İş Okulu öğrencileri Hüseyin Keçici Özel Eğitim Uygulama Okulu’nda öğlenci

Ağır hasarlı Küçükköy Anadolu İmam Hatip Lisesi A Blok öğrencileri B Blok’ta öğlenci

Hafif hasarlı Şehit Öğretmen Mustafa Gümüş İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri aynı okulda öğlenci

Hafif hasarlı Karlıtepe Ortaokulu öğrencileri Bekir Sami Dedeoğlu İlkokulu’nda öğlenci

Hafif hasarlı Gazipaşa İlkokulu B Blok öğrencileri Adnan Menderes Ortaokulu’nda öğlenci

Hafif hasarlı Güngören Mehmetçik İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri Sultan Alparslan Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde

Hafif hasarlı Küçükçekmece Nergis Anaokulu öğrencileri Yasemin anaokulu ile Efkan Kıran İlkokulunda öğlenci

Hafif hasarlı Tahsin Banguoğlu ilkokulu öğrencileri, Faik Ozansoy ilk okulu ve ortaokulu, İkitelli ortaokulu ile Ebu Hanife İmam Hatip Ortaokulu’nda

Hafif hasarlı Söğütlüçeşme Ortaokulu öğrencileri Söğütlüçeşme ve Dr. İffet Onur İlkokulu’nda öğlenci

Hafif hasarlı Maltepe Halit Armay Anadolu Lisesi öğrencileri Muhsine Zeynep Ortaokulu’nda öğlenci

Ağır hasarlı Pendik Seyit Burhan Toprak İlkokulu B blok öğrencileri aynı okulun A bloğunda

Hafif hasarlı Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencileri Artukbey Ortaokulu’nda öğlenci

Hafif hasarlı Ergenekon İlkokulu öğrencileri Çavuşoğlu İsmail Yeşilyurt İmam Hatip Ortaokulu’nda öğlenci, ortaokul öğrencileri Cemil Meriç Ortaokulu’nda öğlenci, anasınıfı öğrencileri ise Ahmet Yesevi Anadolu İmam Hatip Lisesi Ana Sınıfında

Ağır hasarlı Sancaktepe Rehberlik Ve Araştırma Merkezi öğrencileri Sancaktepe 75. Yıl Cumhuriyet ortaokulu’nda

Hafif hasarlı Osmangazi İlkokulu öğrencileri Sarıgazi 60. Yıl ilkokulu’nda öğlenci

Hafif hasarlı Silivri Prof.Dr. Besim Üstünel Anaokulu öğlencileri Selimpaşa İlkokulu Ve Selimpaşa Ahmet Ziylan Ortaokulu’nda sabahçı

Hafif hasarlı Sultangazi İlkokulu 1-2-3. Sınıf öğrencileri Şehit Teğmen Ali Yılmaz ortaokulunda öğlenci, 4. Sınıflar Veysel Sacıhan İmam Hatip ortaokulunda öğlenci, özel eğitim sınıfı öğrencileri Sultangazi Özel Eğitim Uygulama Okulu’nda, ortaokul öğrencileri ise Şehit Teğmen Ali Yılmaz İlkokulu’nda öğlenci

Hafif hasarlı Üsküdar Burhan Felek Anadolu Lisesi öğrencileri Burhan Felek Anadolu Lisesi Tarihi Binası ile Aziz Mahmut Hüdayi AİHL