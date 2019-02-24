(Geniş Haber) İstanbul beyaza büründü

Hüseyin COŞKUN-Soner HASIRCIOĞLU-Ersan SAN-Ali Kerem BENGİ-İbrahim YILDIZ-Emin YEŞİL-Eren ERMİŞ-İSTANBUL,()-İSTANBUL'da gün boyu aralıklarla yağan kar akşam saatlerinde etkili oldu. Şehrin kentin birçok yeri beyaz örtüyle kaplandı. Her iki yakada da etkili olan yağış nedeniyle bazı araçlar yollarda ilerlemekte güçlük çekerken, çocuklar karın keyfini çıkardı.

Kar yağışı akşam saatlerinde İstanbul'da etkisini arttırdı. Kentin birçok yeri beyaz örtüle kaplandı. Taksim Meydanı'nda kar yağışı, yayalara zor anlar yaşatırken meydan beyaza bürüdü. Başakşehir'de de yerler beyaza örtüyle kaplandı. Yollarda ilerlemeye çalışan sürücüler zor anlar yaşadı. Bazı araçların kaydığı görülürken, çocuklar karın keyfini çıkardı.

ARAÇLAR YOLDA KALDI, TIR KAZA YAPTI

İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle araçlar mahsur kaldı. TEM otoyolunda bir TIR kaza yaptı.

İstanbul'da etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle şehir beyaza büründü. Yağış nedeniyle Avcılar D-100 Karayolunda bazı araçlar yolda kaldı. Tem Otoyolu Büyükçekmece mevkiinde ise sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir TIR kaza yaparak, yoldan çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve kurtarıcı çağırıldı. Sürücüsünün yara almadan atlattığı kazada yoldan çıkan TIR vinçle kurtarıldı.

Öte yandan ekiplerin yolları tuzlama çalışmaları gece boyu devam etti.

ÇAMLICA TEPESİ'NDE KARIN KEYFİNİ ÇIKARDILAR

İstanbul'u etkisi altına alan kar yağışı nedeniyle kent beyaz örtüyle kaplandı. Üsküdar, Çamlıca Tepesi'ne gelenler karın keyfini çıkardı. Çocuklar kartopu oynadı.

SULTANGAZİ'DE BİR KAMYONET DEVRİLDİ

Sultangazi'de de kar yağışı etkili oldu. Zübeyde Hanım Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir kamyonet şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan kamyonun sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

SİLİVRi'DE DE ETKİLİ OLDU

Kar yağışı Silivri'de de etkili oldu. Kar yağışı ilçenin Batı ve Kuzey kesimlerinde ve merkez mahallelerini etkisi alına aldı. D-100 Karayolunda sürücüler zor anlar yaşadı.

UÇUŞLARA KAR ENGELİ; 4 SEFER İPTAL

Türk Hava Yolları'nın, İstanbul Havalimanı'ndan yapılması planlanan iç ve dış hatlarda toplam 4 seferi olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle iptal edildi. İstanbul' da etkili olan kar yağışı ve şiddetli rüzgar nedeniyle seferlerde aksamalar oldu. İstanbul Havalimanı'ndan yapılması planlanan THY'nin, Bakü, Aşkabat ile İzmir ve Adana seferleri iptal edildi.

YAĞIŞ NEDENİYLE UÇAK SAĞA KAYDI SEFER İPTAL OLDU

Türk Hava Yolları'nın İstanbul Havalimanı-İzmir seferini yapan yolcu uçağı kalkışa hazırlandığı sırada olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle sağa doğru kaydı. Sefer iptal oldu.

THY'nin İstanbul Havalimanı'ndan İzmir'e gidecek olan uçağı kalkış hazırlandığı sırada olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle sağa doğru kaydı. Bunun üzerine uçağın kaptan pilotu kalkıştan vazgeçtiğini yaptığı anonsla duyurdu. Olay nedeniyle İzmir seferi iptal edildi.

Pilot, yolcuları bilgilendirmek için yaptığı anonsta şunları söyledi:

Hareket etmek için gazı açmış olduğumuzda uçak mütemadiyen sağa doğru kaymaktaydı. Dolayısıyla bu şekilde operasyona devam edilmesinin tamamıyla emniyetsiz olduğunu düşünerek sizin şahsi emniyetiniz ve aynı zamanda genel sivil havacılık kuralları nedeniyle bulunduğumuz pozisyonda motor kapatmış bulunmaktayız.



