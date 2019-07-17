(Geniş Haber)Hrant Dink cinayetine ilişkin ayrılan davada karar

Özden ATİK/İSTANBUL,()-AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin kamu görevlilerinin yargılandığı ana davadan zaman aşımının dolması ihtimaliyle dosyaları ayrılan Yasin Hayal, Ogün Samast ve Erhan Tuncel'in de arasında bulunduğu 9 sanıklı davada karar çıktı. Sanıklardan Erhan Tuncel "6 mağdura karşı tasarlayarak ve bomba kullanmak suretiyle kasten öldürmeye teşebbüs", "Mala zarar vermek", "Hrant Dink'in öldürülmesine yardıma teşebbüs", "Silahlı suç örgütüne üye olma" suçlarından toplam 99 yıl 6 ay hapis ve 450 TL adli para cezasına çarptırıldı. Sanık Yasin Hayal ise, "Silahlı suç örgütü kurma ve yönetme" suçlarından 7 yıl 6 ay hapis cezasına, sanık Ogün Samast ise, "Silahlı suç örgütüne üye olmak" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Diğer 4 sanık da çeşitli cezalara çarptırıldı. İki sanığın ise beraatine hükmedildi. Erhan Tuncel tutuksuz geldiği mahkemeden, polis eşliğinde ve elleri kelepçeli olarak çıkarıldı.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Erhan Tuncel geldi. Sanıklar Osman Hayal, Ersin Yolcu ile Dink'i öldürmek suçundan hükümlü Ogün Samast ile cinayeti azmettirmek suçundan hükümlü Yasin Hayal ise, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

SAMAST: "ÖRGÜT ÜYESİ OLMAK SUÇUNDAN BERAATİME KARAR VERİLSİN"

Duruşmada son savunmasını yapan sanık Ogün Samast, "TCK'nın 220'inci maddesi kapsamında suç örgütü olmadığımızı İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün raporları ortaya koymaktadır. İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah'ın sözleri de 'örgüt değil mahalle arkadaşları' şeklinde olmuştur. Yasin Hayal'in daha önce tek başına işlediği suç bizim dosyamıza eklenerek örgüt yapılmıştır. Sayın savcı hangi nedenlerle Yasin Hayal'in tek başına işlediği suçu bizim dosyamıza katmıştır? Suç işlemek amacıyla kurulan örgütün üyesi olmak suçlamasını kabul etmiyorum. Sizin huzurunuzda olan sanıklar sadece aynı mahalleden olan arkadaşlardır. Hiçbir örgüt kapsamında suç işlemedik. Makamınızın örgüt suçundan cezalandırma yönünde kararı olursa şahsıma etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasını istiyorum. Olay tarihinde yaşımın küçük olması, cahilliğimden dolayı kullanılmam ve olaya dahil olan kim varsa hepsini tek tek anlatmam dikkate alınarak etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasını istiyorum. 13 yıldır kendimi geliştirmiş olmam, suç işlememe yönünde kendimi geliştirmiş olmam da dikkate alınarak suç örgütü üyesi olmak suçundan beraatime karar verilmesini, aksi taktirde etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasını ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını istiyorum." dedi.

"TANIK YAPILMAMAK İÇİN BU DAVANIN SANIĞI HALİNE GETİRİLDİM"

Sanık Erhan Tuncel ise, "Suikasti yaklaşık bir yıl önce yürütmekte olduğum yardımcı istihbarat elemanı olarak emniyete bildirdim. Ve benim verdiğim isimler tarafından suikast işlendi. Suikastın azmettiricisi olduğum, yardımcı istihbarat elemanı olduğum basına sızdırıldı. Kamuoyuna deklare edildi. İhbarcı olmama rağmen yasadışı bir şekilde azmettirici olarak gösterildim. Erhan Tuncel tanıktır. Tanık yapılmamak için bu davanın sanığı haline getirildim. Kurmaca delillerle Ergenekon'a bağlanmaya çalışıldı. Olayın benimle ilgili kısmı aydınlanmıştır. Kimin kiminle çekişmesi varsa kendi aralarında halletsin. Bu davayı kullanıyorlar" diye konuştu.

"BİZ MAHALLE ARKADAŞIYIZ"

Son sözleri sorulan sanıklardan Ogün Samast, "Biz mahalle arkadaşıyız, örgütlü bir suç işlemediğimiz aşikardır" dedi. Sanık Erhan Tuncel, "Vatan sağ olsun" derken; sanık Osman Hayal, "Kardeşim bir komploya kurban gitmiştir" dedi. Sanık Yasin Hayal, "Söyleyeceğim bir şey yok" dedi. Sanık Ersin Yolcu da örgüt olmadıklarını ifade etti.

EN AĞIR CEZA ERHAN TUNCEL'E VERİLDİ

Mahkeme heyeti, 1,5 saatlik aranın ardından kararını açıkladı. En ağır ceza Erhan Tuncel'e verildi. Heyet, sanık Erhan Tuncel'i Trabzon'daki McDonld's'a bombalı saldırı olayında tasarlayarak bomba kullanmak suretiyle 6 kişiye yönelik "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 78 yıl, "Hrant Dink'in Yasin Hayal'in azmettirmesi sonucu Ogün Samast tarafından öldürülmesine yardım" suçundan 18 yıl, "Mala zarar vermek" suçundan 1 yıl hapis ve 450 TL adli para cezasına ve "Silahlı suç örgütü üyesi olmak" suçundan ise 2 yıl hapis cezası olmak üzere toplam 99 yıl 6 ay hapis ve 450 TL adli para cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanık Tuncel hakkında Dink'in öldürülmesine yardım ve 6 kişinin öldürülmesine teşebbüs suçlarından tutuklama kararı verdi.

6 SANIĞA CEZA

Heyet, sanık Yasin Hayal'i "Silahlı suç örgütü kurmak ve yönetmek" suçundan 7yıl 6 ay hapis cezasına, sanık Ogün Samast "Silahlı suç örgütü üyesi olmak" suçundan 2yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Sanık Ersin Yolcu, "Silahlı suç örgütü üyesi olmak" suçundan 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Sanık Ahmet İskender, "Silahlı suç örgütü üyesi olmak" suçundan 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Sanık Zeynel Abidin Yavuz, "Hrant Dink'in Yasin Hayal'in azmettirmesi sonucu Ogün Samast tarafından öldürülmesine yardım" suçundan 12 yıl 6 ay hapis, "Silahlı suç örgütü üyesi olmak" suçundan 1 yıl 6 ay hapis olmak üzere toplam 14 yıl 22 gün hapis cezasına çarptırdı. Sanık Yavuz'un Dink'in öldürülmesine yardım suçundan tutuklanmasına karar verdi. Sanık Tuncay Uzundal, "Hrant Dink'in Yasin Hayal'in azmettirmesi sonucu Ogün Samast tarafından öldürülmesine yardım" suçundan 15 yıl hapis, "Silahlı suç örgütü üyesi olmak" suçundan ise 1 yıl 10 ay 15 gün olmak üzere toplam 16 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Sanık Uzundal hakkında Dink'in öldürülmesine yardım suçundan yakalama kararı çıkartıldı.

İKİ SANIĞA BERAAT

Sanıklar Salih Hacısalihoğlu ile Osman Hayal hakkında ise suçları sabit olmadığından beraat kararı verildi. Kararın okunmasının ardından sanık Erhan Tuncel, daha önce toplamda 5 yıl 6 ay hapis yattığını söyledi. Bunun üzerine mahkeme başkanı da yattığı kadarının hükümden düşürülmesine hükmettiklerini ve cezayı temyiz edebileceğini belirtti.

ERHAN TUNCEL DURUŞMA SALONUNDA TUTUKLANDI

Erhan Tuncel'in hükümle birlikte tutuklanmasına karar verildi. Sanık Tuncel, mahkeme salonunda polis tarafından kelepçe takılarak gözaltına alındı. Tuncel basın mensuplarının soruları üzerine, "Türkiye Cumhuriyeti devletine hizmet hiçbir zaman cezasız kalmaz. Karar hukuksuz bir karar. Diyebilecek bir şey yoktur. Mahkeme kararı kesinlikle yasaya aykırıdır. Ergenekon'u çökerttiğim herkes tarafından bilinmektedir. Aynı yapı bu cezayı vererek beni cezaya bağlamıştır. Herkes Erhan Tuncel'in kim olduğunu biliyor. Bunun bedelini de bu kararı aldırtanlara sordurtacağım" dedi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Kapatılan İstanbul özel yetkili 14. Ağır Ceza Mahkemesi cinayetten 5 yıl sonra 17 Ocak 2012'de, 19 sanık yönünden kararını açıkladı. Cinayetin azmettiricisi olduğu iddia edilen sanık Erhan Tuncel 10,5 yıl hapis cezasına çarptırılarak tahliye edildi. Sanık Yasin Hayal ağırlaştırılmış müebbet ve 1 yıl 3 ay, sanık Ersin Yolcu 12,5 yıl, sanık Ahmet İskender 13 yıl 4 ay ve Salih Hacısalihoğlu 2,5 ay hapisle cezalandırıldı. Tüm sanıkların "Silahlı terör örgütü yöneticiliği veya üyeliği" suçundan beraatine karar verdi. Dink cinayetine ana davasına ilişkin yerel mahkemece verilen kararı inceleyen Yargıtay 9'uncu Ceza Dairesi, "örgüt" yönünden verilen beraat kararını bozdu. Daire, sanıkların "Silahlı terör örgütü" değil, "Suç işlemek amacıyla oluşturulan örgüt" üyesi oldukları gerekçesiyle yargılanmalarına hükmetti. Sanık Yasin Hayal'in "Kasten öldürmeye azmettirme" ve Orhan Pamuk'u "tehdit" suçlarından verilen mahkumiyet kararını onadı. Sanıklardan Erhan Tuncel'in "Patlayıcı madde imal etme" suçundan mahkumiyet kararını onayan Yargıtay, "Kasten öldürmeye azmettirme" suçundan verilen beraat kararını ise "Dink'in öldürülmesi suçuna yardım suretiyle iştirak etmesi" sebebiyle mahkumiyeti yönünde hüküm kurulması gerektiğini belirterek bozdu.

SAMAST 22 YIL 10 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILMIŞTI

Olayın tetikçisi Ogün Samast ise İstanbul 2.Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde "Dink'i kasten öldürmek" suçundan 21 yıl 6 ay, "Ruhsatsız silah bulundurmak" suçundan ise 1 yıl 4 ay hapis ve 600 TL para cezası olmak üzere toplam 22 yıl 10 ay hapis ve 600 TL para cezasına çarptırıldı. Samast hakkında terör örgütü üyesi olduğu iddialarına ilişkin dosya ise cinayet dosyasından ayrıldı. "Terör örgütü üyesi" iddialarına ilişkin yargılaması devam etti. Samast'a "Tasarlayarak adam öldürmek" ve "Ruhsatsız silah taşımak" suçlarından verilen 22 yıl 10 ay hapis cezası Yargıtay 1. Ceza Dairesince onandı. Diğer suçlardan tahliye olan Samast, cinayet suçunun infazı nedeni ile cezaevinden çıkamadı. Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden başlayan yargılamada, daha önce dosyası ayrılarak çocuk mahkemesine gönderilen ve “Örgüt üyeliği" suçundan yargılaması devam eden Ogün Samast'ın dosyası, Yargıtay tarafından bozma kararının ardından yeniden başlayan Dink cinayeti ana davası ile birleştirildi.

2015 yılında ise Dink cinayetinin kamu görevlilerinin ihmaline ilişkin soruşturma tamamlanarak dava açılmıştı. Bu davada da FETÖ elebaşı Fethullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, jandarma ve eski emniyet görevlileri ile ana dava hükümlülerinin de aralarında bulunduğu 85 sanıklı dava sürerken, aralarında Erhan Tuncel, Yasin Hayal, Ogün Samast'ın olduğu 9 sanık hakkındaki dava dosyası ise 13 Haziran 2019'da "Örgüt yöneticiliği", "Örgüt üyeliği", "Patlayıcı madde atma", "Yaralama", "Tasarlayarak öldürmeye yardım etme" suçlarından zaman aşımı dolması ihtimaliyle ayrılmıştı.