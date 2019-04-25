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(Geniş haber) Güngören'de okulda deney sırasında patlama 

Çağatay KENARLI-Alper KORKMAZ/İSTANBUL -GÜNGÖREN'de bir okulda deney sırasında patlama meydana geldi. Patlamada bir öğretmen sağ elinden yaralandı.  Güngören Tozkoparan Ortaokulu'nda bulunan laboratuvarda saat 12.00 sıralarında deterjan...

(Geniş haber) Güngören'de okulda deney sırasında patlama 

Çağatay KENARLI-Alper KORKMAZ/İSTANBUL -GÜNGÖREN'de bir okulda deney sırasında patlama meydana geldi. Patlamada bir öğretmen sağ elinden yaralandı. 
Güngören Tozkoparan Ortaokulu'nda bulunan laboratuvarda saat 12.00 sıralarında deterjan ve gıda boyası malzemelerini kullanarak köpük çıkartma deneyi sırasında kullanılan pet şişe basınçtan şişerek patladı. Fen Bilgisi öğretmeni Tuğba S. sağ el bileğinden hafif yaralanırken, derste bulunan öğrenciler sesten etkilendi. Okula sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Haberi alan veliler de okula geldi. İlk müdahalesi yapılan öğretmen ambulansla hastaneye kaldırılırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan okul önünde bekleyen sağlık ekipleri tarafından patlama sırasında laboratuvarda olan öğrencilerin sağlık durumları kontrol edildi. Öğrencilerden bazıları tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı.
(FOTOĞRAF)
 

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