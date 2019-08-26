(Geniş haber) Gaziosmanpaşa'da hastane bahçesindeki trafoda çıkan yangın paniğe neden oldu
Ümit UZUN-Güven USTA/İSTANBUL() Gaziosmanpaşa'da özel bir hastanenin diyaliz merkezinin bahçesindeki trafoda çıkan yangın paniğe neden oldu. Yoğun duman nedeniyle diyaliz merkezinde bulunan 57 hasta tahliye edilirken, yangın ekiplerin müdahalesiyle...
Ümit UZUN-Güven USTA/İSTANBUL()
Gaziosmanpaşa'da özel bir hastanenin diyaliz merkezinin bahçesindeki trafoda çıkan yangın paniğe neden oldu. Yoğun duman nedeniyle diyaliz merkezinde bulunan 57 hasta tahliye edilirken, yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
"57 HASTAMIZI BAŞARIYLA TAHLİYE ETTİK"
Çukurçeşme Caddesi üzerinde bulunan özel bir hastanenin diyaliz merkezinin bahçesinde bulunan trafoda, saat 11.00 henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle yoğun duman oluştu. Diyaliz merkezindeki yaklaşık 57 hasta tahliye edilerek, hastanenin ana binasına götürüldü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Hastalar tahliye edilirken, trafoda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
"57 HASTAMIZI BAŞARIYLA TAHLİYE ETTİK"
Hastanenin başhekimi Serap Baş, "Trafoda yangın çıktı, bu da bizim oradaki binamızın etkilenmesine sebep oldu. Yaklaşık 57 hastamız vardı. Hepsini başarıyla tahliye ettik. Şu an herhangi bir sıkıntı yok. Arkadaşlar da soğutma çalışmalarını başlattılar ama korktuk. Bu konuda ciddi bir deneyimimiz var. Hastane içinde kendi arama kurtarma ekibimizi kurmuştuk. Hızlı tahliyeleri daha önce de burada tatbikatlarını yapmıştık. Onları uyguladık. Hastalarımız da çalışanlarımızda bu durumdan etkilenmedi." dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Ak Parti 2. Bölge Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han
Ak Parti Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han ile Röportaj
|İmsak
|04:45
|Güneş
|06:17
|Öğle
|13:11
|İkindi
|16:55
|Akşam
|19:55
|Yatsı
|21:21
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|2
|6
|2. Alanyaspor
|2
|6
|3. Denizlispor
|2
|6
|4. Çaykur Rizespor
|2
|6
|5. Trabzonspor
|2
|4
|6. Sivasspor
|2
|3
|7. Malatyaspor
|2
|3
|8. Beşiktaş
|2
|3
|9. Antalyaspor
|2
|3
|10. Ankaragücü
|2
|2
|11. Konyaspor
|2
|2
|12. Kayserispor
|2
|1
|13. Galatasaray
|2
|1
|14. Kasımpaşa
|2
|1
|15. Gençlerbirliği
|1
|0
|16. Başakşehir
|2
|0
|17. Göztepe
|2
|0
|18. Gazişehir
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|2
|6
|2. Hatayspor
|2
|6
|3. Fatih Karagümrük
|2
|6
|4. Adana Demirspor
|2
|4
|5. Keçiörengücü
|2
|4
|6. Adanaspor
|2
|3
|7. Akhisar Bld.Spor
|2
|3
|8. Osmanlıspor
|2
|3
|9. Bursaspor
|2
|3
|10. Balıkesirspor
|2
|3
|11. Menemen Belediyespor
|2
|3
|12. İstanbulspor
|1
|1
|13. Erzurum BB
|2
|1
|14. Boluspor
|2
|1
|15. Altay
|1
|0
|16. Altınordu
|2
|0
|17. Giresunspor
|2
|0
|18. Eskişehirspor
|2
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|3
|9
|2. Man City
|3
|7
|3. Arsenal
|3
|6
|4. Leicester City
|3
|5
|5. M. United
|3
|4
|6. Burnley
|3
|4
|7. Tottenham
|3
|4
|8. Brighton
|3
|4
|9. Sheffield United
|3
|4
|10. Crystal Palace
|3
|4
|11. Bournemouth
|3
|4
|12. Everton
|3
|4
|13. Chelsea
|3
|4
|14. West Ham
|3
|4
|15. Wolverhampton
|3
|3
|16. Aston Villa
|3
|3
|17. Norwich City
|3
|3
|18. Southampton
|3
|3
|19. Newcastle
|3
|3
|20. Watford
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Sevilla
|2
|6
|2. Atlético Madrid
|2
|6
|3. Real Madrid
|2
|4
|4. Real Valladolid
|2
|4
|5. Athletic Bilbao
|2
|4
|6. Real Sociedad
|2
|4
|7. Deportivo Alaves
|2
|4
|8. Osasuna
|2
|4
|9. Barcelona
|2
|3
|10. Levante
|2
|3
|11. Mallorca
|2
|3
|12. Celta de Vigo
|2
|3
|13. Villarreal
|2
|1
|14. Granada
|2
|1
|15. Eibar
|2
|1
|16. Getafe
|2
|1
|17. Valencia
|2
|1
|18. Espanyol
|2
|1
|19. Leganés
|2
|0
|20. Real Betis
|2
|0
Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016