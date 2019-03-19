(Geniş haber) Gazeteci Gülden Aydın hayatını kaybetti 

Cemil ÖZDEMİR-İSTANBUL, () HÜRRİYET Gazetesi'nin deneyimli muhabiri Gülden Aydın hayatını kaybetti. Bir süredir kanser tedavisi gören araştırmacı gazeteci Gülden Aydın, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) üyesi ve Sürekli Basın Kartı sahibiydi ve çok sayıda ödül almıştı.

TGC'DEN TAZİYE MESAJI

Gülden Aydın'ın hayatını kaybetmesinin ardından Türkiye Gazeteciler Cemiyeti başsağlığı mesajı yayınladı. Mesajda şu ifadeler yer aldı:

"Gazetecilik mesleğine uzun yıllardır başarıyla hizmet veren Gülden Aydın'ı kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Ailesine ve basın topluluğumuza başsağlığı diliyoruz."

ÇARŞAMBA GÜNÜ TOPRAĞA VERİLECEK

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nden yapılan açıklamada Aydın için TGC'nin Cağaloğlu'ndaki binasında Çarşamba günü saat 11.00'de tören yapılacağı açıklandı. Gülden Aydın'ın cenazesi daha sonra Ihlamur'daki Beşiktaş Cemevi'ne götürülecek. Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

GÜLDEN AYDIN'IN ÖZGEÇMİŞİ

Gülden Aydın1958 yılında Sivas'ta doğdu. Erzurum Nenehatun Öğretmen Okulu'ndan sonra İzmir Buca Eğitim Enstitüsü Türkçe Bölümünden mezun oldu. Gazeteciliğe 1988 yılında 2000' e Doğru Dergisi'nde başladı. 1991- 1994 yılları arasında Hürriyet Gazetesi'nde muhabirlik yaptı. 2002-2004 yılları arasında Akşam Gazetesi'nin Yazı İşleri Müdürlüğünü üstlendi. 2004'ten bu yana Hürriyet Gazetesi'nde muhabirlik yapıyordu. 1994-2005,2010 ve 2014 yıllarında Haber Dalında TGC Gazetecilik Başarı Ödülleri sahibiydi. 'Yeryüzü Yanılgısı' adlı bir şiir kitabı yayınlandı.