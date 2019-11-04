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(Geniş haber) FETÖ'nün Hava Harp Okulu'ndaki eylemlerine ilişkin davada 8 sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Halil YILMAZ – Buğra BENLİOĞLU / İSTANBUL, () FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Hava Harp Okulu'ndaki eylemlerine ilişkin açılan davada, karar çıktı. Aralarında eski Hava Hava Harp Okulu Alay Komutanı Kurmay Albay Hüseyin...

GENEL 04.11.2019, 13:21
(Geniş haber) FETÖ'nün Hava Harp Okulu'ndaki eylemlerine ilişkin davada 8 sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Halil YILMAZ – Buğra BENLİOĞLU / İSTANBUL, () FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Hava Harp Okulu'ndaki eylemlerine ilişkin açılan davada, karar çıktı. Aralarında eski Hava Hava Harp Okulu Alay Komutanı Kurmay Albay Hüseyin Ergezen’in de bulunduğu 8 sanığa “Anayasayı İhlal Etme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ)  15 Temmuz Darbe Girişimi sırasında Hava Harp Okulu’ndaki eylemlere ilişkin sanıklı davada karar çıktı. 24’ü tutuklu, 14’ü tutuksuz sanığın yargılandığı dava İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları karşısındaki duruşma salonlarında görüldü. Duruşmaya, aralarında eski Hava Hava Harp Okulu Alay Komutanı Kurmay Albay Hüseyin Ergezen, eski Kurmay Binbaşı Ecir Şık, eski Hava Mühendis Albay Süleyman Demirci, eski Kurmay Albay Zafer Mercan, eski Mühendis Albay Yılmaz Altuntaş da olmak üzere 43 sanık katıldı.

Davaya katılanlar arasında Cumhurbaşkanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Milli Savunma Bakanlığı, TRT Genel Müdürlüğü ve Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan adına avukatları yer aldı.

8 SANIĞA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Duruşmanın 29. celsesinde hükmünü açıklayan mahkeme heyeti, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmak” suçundan Hüseyin Ergezen’e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Ergezen ayrıca TRT Genel Müdürlüğüne ait kamu binasına yönelik ‘’cebir ve şiddet kullanarak gece vakti iş yeri dokunulmazlığının ihlal etme’’ suçundan da 9 yıl ve “Hava ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması’’ suçundan 16 yıl yıl hapis cezasına çaprtırıldı. Mahkeme; Ecir Şık, Mustafa Serbest, İsa Pek, Ümit Lütfi Altıntakan, Sercan Özdemir, Ali Başaran ve Süleyman Demirci hakkında ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

6 SANIĞA MÜEBBET

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi Mücahit Erken, Numan Ünaldı, Mustafa Aktaş, Mehmet Yılmaz, Burak Arı ve Muhammed Ali Üstün hakkında “Anayasayı ihlal etme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Sanıkların suçu işlemesinin ardından tutum ve davranışlarını lehine olduklarını karar veren mahkeme, cezalarını müebbet hapis cezasına çevirdi. Sanıklar Burhan Torlak ve Yavuz Baguç hakkında ise “Anayasayı ihlale yardım etme” suçundan 13’er yıl 9’ar ay hapis cezası verirken, eski Kurmay Binbaşı  Osman Seven hakkında da aynı suçtan 18 yıl hapis cezası verildi.

7 SANIĞA BERAAT

Tutuksuz olarak yargılanan Mustafa Böcek, Ozan Gürşimşir, Muhammet Ali Kaya, Oktay Erkin, Ziya Güler, Ünal Eken ve Barış Ulusoy olmak üzere 7 sanık hakkında beraat kararı verildi.

7 SANIĞA 13’ER YIL HAPİS

Mahkeme, “Anayasayı ihlale yardım etme” suçundan Zafer Mercan, Yılmaz Altuntaş, Bahattin Gül, Ali Ejder, Sezgin Kaplan, Furkan Vahidoğlu, ve Serdar Bay hakkında 13’er yıl 1’er ay 15’er gün hapis cezası verirken; aynı suçtan yargılanan Mustafa Er, Hüseyin Özdemir, Umut Vedat Aydemir, Hasan Günsel, İlhan Aldemir, Tuncay Demir, Adam Çelik, Serdar Şahin ve Murat Günler hakkında 12’şer yıl 6’şar ay hapis cezası verdi.

Mahkeme, sanıklar Yusuf Günana ve Emin İrfan Kara’nın savunmalarının alınmamasından dolayı dosyalarının ayrılmasına, sanık Adnan Çetin’in vefat etmesi nedeniyle hakkındaki davanın düşürülmesine ve 24 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

AVUKATTAN MAHKEME HEYETİNE: “DARISI SİZİN BAŞINIZA”

Kararın açıklanmasından sonra sanıkların yakınları, kararı alkış tutatarak protesto etti. Sanık avukatlarından Avukat Kemal Uçar ve Avukat Esra Elif Kırımlı, mahkeme heyetine “Vatan sağ olsun. Darısı sizin başınıza” dedi. Mahkeme heyeti “Mahkemeye hakaret” suçundan İstanbul ve Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

İDDİANAME
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılığı tarafından hazırlanan 687 sayfalık  iddianamede, Hava Harp Okulu'ndaki darbe kalkışması öncesi düzenlenen toplantı ve koordinasyon çalışmaları ile 15 Temmuz  günü Hava Harp Okulu'nda sabahtan başlayarak darbe kalkışması ve ardından gelişen eylemlere yer veriliyor. Darbe koordinasyon toplantısının Tümgeneral Fethi Alpay'ın Hava Harp Okulu Komutanlığı'ndaki odasında 14 Temmuz günü öğle saatlerinde yapıldığı,  bu toplantıya da darbe girişimine destek veren birlik komutanlarının da katıldığı belirtiliyor. İddianamede söz konusu toplantıda Hava Kuvvetleri  Komutanlığı İstihbarat Daire Başkanlığı'nda görevli Tuğgeneral Gökhan Sönmezateş'in de katılarak, Cumhurbaşkanı Recep  Tayyip Erdoğan'ın derdest edilmesi kararını bu toplantı aldığı kaydediliyor. Toplantının gizlilik içinde yapıldığına dikkat çekilen iddianamede, 16 Temmuz günü katlarda bulunan kameraların söküldüğü ancak sonrasında yapılan incelemelerde toplantının görüntülerine ulaşıldığı da belirtiliyor. 
İddianamede,  43 şüpheli hakkında "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs", "TBMM'yi  ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından 3 'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor. Şüpheliler için ayrıca "Silahlı terör  örgütü üyeliği, "Hava ulaşım araçlarının alıkonulması" ve "Görevi kötüye kullanma" suçlarından da değişik oranlarda hapis cezalarına çarptırılması cezalandırılmaları isteniyor. 

(FOTOĞRAF)

 

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