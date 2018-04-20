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(geniş haber)- Fatih'te tur otobüsleri çarpıştı: 19 öğrenci yaralandı

Alper KORKMAZ-İSTANBUL,() FATİH'TE gezi için Hakkari'den gelen öğrencileri taşıyan iki tur otobüsü çarpıştı. Kazada 19 öğrenci yaralandı. Kaza saat 10.30 sıralarında Kennedy caddesi Florya istikameti Çatladıkapı Mevkii'nde meydana...

(geniş haber)- Fatih'te tur otobüsleri çarpıştı: 19 öğrenci yaralandı

Alper KORKMAZ-İSTANBUL,()
FATİH'TE gezi için Hakkari'den gelen öğrencileri taşıyan iki tur otobüsü çarpıştı. Kazada 19 öğrenci yaralandı.
Kaza saat 10.30 sıralarında Kennedy caddesi Florya istikameti Çatladıkapı Mevkii'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İçişleri Bakanlığı'nın düzenlediği "Biz Anadoluyuz" projesi kapsamında Hakkari'den İstanbul' a geziye gelen öğrencileri taşıyan tur otobüsleri kaza yaptı. Kırmızı ışıkta duran otobüse yine aynı geziye katılan öğrencileri taşıyan diğer otobüs arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüs içinde savrulan öğrenciler hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve polis sevk edildi. Çarpmanın etkisiyle çoğu kafasını ön koltuğa çarparak yaralanan 19 öğrenci çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaşanılan kazayı anlatan Sinan Çapa isimli öğrenci, "Yolda gidiyorduk fren mi tutmadı ne oldu bilmiyorum. Sonra çarptı. Yaralılar var. Onları hastaneye götürdüler. Panik olduk, korktuk" dedi. Olayı anlatan otobüs  sürücüsü ise ,"Aniden ışıkta durunca yerlerde ıslak; duramadı çarptı. Eyüp'ten aldık çocukları. Sultanahmet'e geziye gidiyorduk. Bu öğrenciler Hakkari'den geliyordu" diye konuştu.
Kaza nedeniyle Kennedy Caddesi Florya istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Kaza yapan araçların kenara çekilmesinin ardından trafik normal akışına döndü. 

fotoğraflı

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