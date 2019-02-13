(Geniş haber) Fatih'te metruk binada yangın

İSTANBUL, () FATİH'te daha önce boşaltılan eski bir binada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Aksaray, Alboyacılar Sokak'ta bulunan 3 katlı eski bir binada saat 14.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Binanın çatısı ve üst katından alevler yükseldi. Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri gönderildi. Olay yerine ulaşan Fatih itfaiye grubuna bağlı ekipler yangına müdahale ederken polis ekipleri de çevre güvenliği sağladı. Büyüyen yangına Beyoğlu ve Bakırköy itfaiye gruplarından takviye gönderildi. Yaklaşık 45 dakika süren çalışmalar sonunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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