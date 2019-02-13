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(Geniş haber) - Eski futbolcu Uğur Tütüneker'e beraat

  Serpil KIRKESER / İSTANBUL, () FETÖ üyeliği suçlamasıyla eski futbolcular Uğur Tütüneker, İsmail Demiriz ve Arif Erdem'in yargılandığı davada yeni bir gelişme yaşandı. Uğur Tütüneker,  atılı suçu işlediği sabit olmadığından...

(Geniş haber) - Eski futbolcu Uğur Tütüneker'e beraat

 

Serpil KIRKESER / İSTANBUL, () FETÖ üyeliği suçlamasıyla eski futbolcular Uğur Tütüneker, İsmail Demiriz ve Arif Erdem'in yargılandığı davada yeni bir gelişme yaşandı. Uğur Tütüneker,  atılı suçu işlediği sabit olmadığından beraat etti. Tütüneker dava sonrası yaptığı açıklamada “Adalet yerini buldu" dedi. 

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, İsmail Demiriz'in "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsini talep ederken, Uğur Tütüneker'in beraatını  hakkında yakalama kararı bulunan Arif Erdem hakkındaki dosyasının ise ayrılmasını istedi. 

"BERATIMI İSTİYORUM"

Söz verilen tutuksuz sanık Uğur Tütüneker, "Beraatımı talep ediyorum" dedi. 

TÜTÜNEKER BERAAT ETTİ

Sanık Uğur Tütüneker hakkındaki davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, Tütüneker hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dava açıldığını hatırlatarak, sanığın atılı suçu işlediği sabit olmadığından beraatına karar verdi. Mahkeme heyeti, sanıklar İsmail Demiriz ve firari Arif Erdem hakkındaki davaların ise ayrı ayrı görülmesine hükmetti.   

TÜTÜNEKER: MUTLUYUZ

Davanın ardından açıklama yapan Uğur Tütüneker, "Adalet yerini buldu. Şu an 2.5 - 3 senelik bir süre geçti. Biz de karardan mutluyuz" ifadelerini kullandı. 

(FOTOĞRAF)

 

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