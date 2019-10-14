Son Dakika
(Geniş haber) Esenyurt'ta 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı
ESENYURT'ta 4 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Yangın itfaiyenin yarım saat süren müdahalesiyle söndürüldü. Öte yandan yanan çatı havadan görüntülendi. Esenyurt Atatürk Mahallesi 2234. Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binanın...
GENEL 14.10.2019, 14:01
ESENYURT'ta 4 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Yangın itfaiyenin yarım saat süren müdahalesiyle söndürüldü. Öte yandan yanan çatı havadan görüntülendi.
Esenyurt Atatürk Mahallesi 2234. Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çatıdan dumanların yükseldiğini gören çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yarım saat süren çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı.
Mahalle sakini Şahin Küçük "Çatıdan ufak ufak dumanlar çıkmaya başladı. Arkadaşlar 'ev yanıyor' dedi. Geldik baktık. Dumanlar çıkarken alevlenmemişti. İtfaiye gelince tutuştu. İtfaiye başta kontrol altına alamadı" dedi.
Yangında ölen yada yaralanan olmazken binada hasar oluştu.
Esenyurt Atatürk Mahallesi 2234. Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çatıdan dumanların yükseldiğini gören çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yarım saat süren çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı.
Mahalle sakini Şahin Küçük "Çatıdan ufak ufak dumanlar çıkmaya başladı. Arkadaşlar 'ev yanıyor' dedi. Geldik baktık. Dumanlar çıkarken alevlenmemişti. İtfaiye gelince tutuştu. İtfaiye başta kontrol altına alamadı" dedi.
Yangında ölen yada yaralanan olmazken binada hasar oluştu.
23°
açık
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 14 Ekim 2019
|İmsak
|05:43
|Güneş
|07:08
|Öğle
|12:55
|İkindi
|16:00
|Akşam
|18:32
|Yatsı
|19:51
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|7
|14
|2. Sivasspor
|7
|12
|3. Trabzonspor
|7
|12
|4. Konyaspor
|7
|12
|5. Fenerbahçe
|7
|11
|6. Başakşehir
|7
|11
|7. Antalyaspor
|7
|11
|8. Gaziantep FK
|7
|11
|9. Malatyaspor
|7
|10
|10. Galatasaray
|7
|10
|11. Göztepe
|7
|9
|12. Beşiktaş
|7
|8
|13. Denizlispor
|7
|8
|14. Ankaragücü
|7
|8
|15. Çaykur Rizespor
|7
|8
|16. Kasımpaşa
|7
|7
|17. Gençlerbirliği
|7
|3
|18. Kayserispor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|7
|14
|2. Hatayspor
|7
|14
|3. Balıkesirspor
|7
|13
|4. Akhisar Bld.Spor
|7
|13
|5. Fatih Karagümrük
|7
|12
|6. Altay
|7
|12
|7. Bursaspor
|7
|12
|8. Keçiörengücü
|7
|11
|9. Adana Demirspor
|7
|10
|10. İstanbulspor
|7
|10
|11. Erzurum BB
|7
|10
|12. Osmanlıspor
|7
|10
|13. Menemen Belediyespor
|7
|7
|14. Adanaspor
|7
|6
|15. Altınordu
|7
|5
|16. Giresunspor
|7
|5
|17. Boluspor
|7
|2
|18. Eskişehirspor
|7
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|8
|24
|2. Man City
|8
|16
|3. Arsenal
|8
|15
|4. Leicester City
|8
|14
|5. Chelsea
|8
|14
|6. Crystal Palace
|8
|14
|7. Burnley
|8
|12
|8. West Ham
|8
|12
|9. Tottenham
|8
|11
|10. Bournemouth
|8
|11
|11. Wolverhampton
|8
|10
|12. M. United
|8
|9
|13. Sheffield United
|8
|9
|14. Brighton
|8
|9
|15. Aston Villa
|8
|8
|16. Newcastle
|8
|8
|17. Southampton
|8
|7
|18. Everton
|8
|7
|19. Norwich City
|8
|6
|20. Watford
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|18
|2. Barcelona
|8
|16
|3. Atletico Madrid
|8
|15
|4. Granada
|8
|14
|5. Real Sociedad
|8
|13
|6. Sevilla
|8
|13
|7. Athletic Bilbao
|8
|12
|8. Valencia
|8
|12
|9. Villarreal
|8
|11
|10. Levante
|8
|11
|11. Osasuna
|8
|11
|12. Getafe
|8
|10
|13. Real Valladolid
|8
|10
|14. Eibar
|8
|9
|15. Celta de Vigo
|8
|9
|16. Real Betis
|8
|9
|17. Deportivo Alaves
|8
|8
|18. Mallorca
|8
|7
|19. Espanyol
|8
|5
|20. Leganés
|8
|2