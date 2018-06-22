(Geniş haber) - Erdoğan: Sıkıysa gelin şehir merkezine

Gülseli KENARLI- İbrahim MAŞE/İSTANBUL, () CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Güneydoğuda şu anda bizim partimizin ilçe başkanlarını il başkanlarını tehdite başladılar. Telefonla tehdit ediyorlar. Ulan terbiyesiz sıkıysa gelin şehir merkezine" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kartal mitinginin ardından Maltepe'ye geçti. Merkez Cami'nde cuma namazını kılan Erdoğan, kendisini bekleyen kalabalığa konuştu.

Erdoğan konuşmasında CHP'yi eleştirerek, “Bunlarda yalan var, talan var, hakaret var, iftira var. Sizin yaptığınız ne var. Yerli ve milli otomobil diyorum. Bay Muharrem ne diyor. 'Ne işiniz var otomobille'. Bunlar 20 yıl geriden geliyor. Ben akaryakıtlı otomobilden bahsetmiyorum. Ben şu anda elektrikle çalışacak otomobilden bahsediyorum. Elektrikli aküyle çalışacak otomobilden bahsediyorum. Ama bunun dünyadan haberi yok. İşte bu gelsin devletin memuruna küfür etsin. Dinlediniz mi? Nasıl küfür ettiğini dinlediniz mi? Montaj diyor. Sevsinler senin montajını. Her şey ortada. Gerçekler ortada. Senin cibilliyetin bu. Senin genel başkanın da öyle değil mi? Akşam yalan sabah yalan. Yalancının mumu yatsıya kadar yanar. Pazar bunların mumunun söndüğü gün olacak" diye konuştu.

“HARÇLARI BİZ KALDIRDIK"

Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü: Bay Muharrem ne diyor. Üniversite ücretsiz olacak diyor. Senin dünyadan haberin yok. Üniversite ücretli mi? Üniversite zaten ücretsiz. Kaldı ki harçları kim kaldırdı? Biz kaldırdık. Harç vardı. Biz kaldırdık. Kimden miras? Onlardan miras. Ve burs olarak ne alıyorlardı. 45 liracık. Şimdi ne veriyoruz. 470 lira veriyoruz. Master öğrencilerine 940 lira veriyoruz. Peki doktoraya ne veriyoruz? Asgari ücret veriyoruz. Nerden nereye. Bunları biz veriyoruz. Ne Genel başkanın haberi var. Ne Bay Muharrem'in. Bunların derdi bu değil ki."

MERAL AKŞENER'E ELEŞTİRİ

Erdoğan, “Çıkmış adaylardan birisi. Bir bayan. Ne diyor? 'Şehir hastanesine gerek var' diyor. 'Bu kadar parayı nerden ödeyeceksin' diyor. Parayı üretemezsen ödeyemezsin ama biz ürettik. Üretiyoruz. Bak hanımefendi şunu öğren; Göreve geldik. IMF'ye bizim borcumuz 23 buçuk milyar dolardı. Bay Muharrem sen de öğren. Senin genel başkanın da öğrensin. 2013'te bunu sıfırladık mı? Sıfırladık. Merkez bankasının 27 buçuk milyar dolar döviz rezervi vardı. Şimdi 124 milyar dolar döviz rezervi var. Ey Bay Muharrem; bu paralar durup dururken kazanılmadı. Çalıştık oldu. Sen bunları yapacak kabiliyette değilsin" ifadelerini kullandı.

“MALTEPE'Yİ KİMLER YÖNETİYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Maltepe Belediyesi'nde çalışan bir kişinin hapishanede olduğunu belirterek, “Ve üstelik de başkan yardımcısı. Neden biliyor musunuz? MLKP'den dolayı. Yani terör. Ya düşünün terör örgütü mensupları Maltepe'yi yönetiyor. Hale bak. Benim Maltepeli kardeşlerim hala bunlara oy mu verecek? Artık gereğini pazar günü yapmanız lazım. Bak şu anda içeride. Yanılmıyorsam süre olarak 10 yıla mahkum olmuş. Hale bak. Maltepe'yi kimler yönetiyor. Biz dertliyiz kardeşlerim" dedi.

"35 TERÖRİSTİ TOPLANTI HALİNDE ETKİSİZ HALE GETİRDİK"

Erdoğan, “Bay Muharrem diyor ki; 'Bunlar Kandile giremez. Kandil'i vuramaz. Amerika'dan izin aldı mı? İran'dan izin aldı mı?' Bay Muharrem sen Erdoğan'ı tanımamışsın. Bak Afrin'e girdik. 4 Bin 700'e yakın teröristi etkisiz hale getirdik. Cerablus'ta 3 bini aşkın DEAŞ'lıyı derdest ettik. Irak'ta PKK'yı kovalıyoruz. Onlar kaçıyor. Kandil'de birinci operasyonu 20 uçakla yaptık. 10 önemli noktayı vurduk. 2. operasyon çok daha farklıydı. Bunların lider kadroları toplantı halindeyken istihbaratımız bize haber verdi. Bu haber üzerine uçaklarımız o toplantının olduğu yeri vurdu. 35 teröristi toplantı halinde etkisiz hale getirdik. Bunlar lider kadro. Biz kimseden izin almadık. Göbeğimizi kendimiz kestik. Koalisyon güçlerine diyoruz ki; 'Münbiç'ten teröristleri çıkartın. Çıkartmazsanız biz giriyoruz. Şimdi bizim zırhlı taşıyıcılarımız şu anda Münbiç'e girdi mi? Girdi. Şu andan itibaren Münbiç'e kimler gelecek. Türkiye'deki Arap kardeşlerimiz Münbiç'e yerleşmeye başlayacaklar. Bakınız. Afrin ve bunun yanında Cerablus'a 200 bin kardeşimiz geri döndü. Şimdi bu sayı artarak devam ediyor. Hepsi evlerine dönmeyi, arzu ediyor" şeklinde konuştu.

"SIKIYSA GELİN ŞEHİR MERKEZİNE"

Suruç'ta yaşanan silahlı saldırıya değinen Erdoğan, "Bu HDP varya ne yapıyor. Güneydoğu'da şu anda bizim partimizin ilçe başkanlarını il başkanlarını tehdite başladılar. Telefonla tehdit ediyorlar. Ulan terbiyesiz sıkıysa gelin şehir merkezine. Telefonla niye yapıyorsunuz bu tehditleri? Sıkıysa gel. Öyle Kandil'in tepesinde durmakla olmaz. Artık bunlar geçmişte kaldı. Suruç'ta bir adım attınız. Bu adımın bedelin çok daha ağır ödeyeceksiniz. O PKK'nın paçavrasını elinde tutan katil içerde. Ama şunu açık söyleyeyim bizim PKK'yla mücadelemiz çok daha kararlı olacak" diye konuştu.

(FOTOĞRAF)