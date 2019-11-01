(Geniş haber) Erdoğan cuma namazı öncesi yanına gelen vatandaşın mektubunu aldı
Gülseli KENARLI-Güven USTA/İSTANBUL () CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'i ardından cuma namazını kılmak üzere Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'nünün yanında bulunan Kerem Aydınlar...
Gülseli KENARLI-Güven USTA/İSTANBUL () CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'i ardından cuma namazını kılmak üzere Cumhurbaşkanlığı Vahdettin Köşkü'nünün yanında bulunan Kerem Aydınlar Cami'ne geçti. Erdoğan camiye girdiği sırada Meliha Sarı isimli bir kadın kendisine mektup vermek istedi. Erdoğan'a kendisine seslenen Sarı'yı yanına çağırarak mektubunu aldı. Sarı'nın otizmli torununu hastaneye yatırmak istediği öğrenildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazından çıktıktan sonra Vahdettin Köşkü'ne yürüyerek geçti.
Cuma namazında Erdoğan'a Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da eşlik etti.
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