(Geniş haber) - Erdoğan: Burada ayrıca biraz açık konuşmam lazım, kumpas da var

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan olaylı derbiyle ilgili olarak , "Tribünlerdeki bu terörü birileri organize etti. Bu kendiliğinden olan bir şey değil" dedi. Erdoğan,"Bir defa bu futbol teröründen de öte bir şey. Burada ayrıca biraz açık konuşmam lazım, kumpas da var" diye konuştu. Erdoğan, seçim kampanyasıyla ilgili olarak da "Manifestomuzu büyük ihtimalle İstanbul kongresini yetiştirmeye çalışacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan Eyüp Sultan Camisi'ne geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazının ardından Eyüp Sultan türbesini ziyaret ederek dua etti.

"ZATEN SAHALARDAN ÇIKMADIK, SAHALARDAYDIK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan çıkışta gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Erdoğan, bir gazetecinin seçim kampanyasını sorması üzerine, “Zaten sahalardan çıkmadık, sahalardaydık. Bu arada Sayın Başbakanımla beraber İzmir ve İstanbul hariç 79 vilayeti dolaştık. Öyle günler oldu ki ben İstanbul'da aynı anda 3 ilçeyi taradım. Hem kapalı spor salonunda hem de dışarıda meydan mitingi yaptım. Bunlara hep tanık oldunuz. Bizim kampanya başladı. Biz şimdi manifestomuzu açıklayacağız. Şu anda bununla ilgili olarak ekibim çalışıyor, onlarla değerlendirmelerimizi yapacağız. Normalde seçim beyannamesi diye ifade edilir ama biz onu manifesto olarak kabul ediyoruz. Bu manifestomuzu büyük ihtimalle İstanbul kongresini yetiştirmeye çalışacağız, İstanbul kongresinde bunu açıklayacağız. Açıkladıktan sonra da zaten yola koyulacağız. Şu an itibaren milletvekillerimin tamamıyla Ankara'da genel merkezde toplantı yaptık. Bu toplantıyla birlikte zaten tüm milletvekillerimize şu an o heyecanı verdik. Yüksek Seçim Kurulu'nun takvimi açıklamasıyla birlikte de biz şu anda hazırladığımız takvimi bir masaya yatıracağız ve ondan sonra kendi yol haritamızı da inşallah uygulamaya koyacağız" dedi.

TEMAYÜL YOKLAMALARI

Erdoğan, “Biz temayül yoklamasını yine yapmayı düşünüyoruz. Temayül yoklamalarını da yapıp, bu arada milletvekillerinin tespitiyle ilgili çalışmayı da yürütmüş olacağız. Şu anda zaten tüm iller bu konuda çalışmalara başlamış durumdalar. Kendileriyle de cuma günü genişletilmiş il başkanları toplantım olacak. Toplantıda da bu yol haritasını tüm teşkilatımla paylaşacağım. Ve onlarla birlikte de 'ya Allah bismillah' deyip yola koyulacağız" şeklinde konuştu.

MHP İLE İTTİFAK

Erdoğan, MHP ile ittifak konusunda nasıl bir yol haritasının çizileceğinin sorulması üzerine şunları kaydetti:

“Sayın Bahçeli ile yaptığımız görüşmeden sonra adımımız attık. Daha önce bizim 3 arkadaşımız, MHP'nin 3 olmak üzere arkadaşlarımızın bu süreç içerisinde hazırlık dönemi oldu. Bu hazırlık dönemindeki bu çalışmayı, bu arkadaşlarımız yine devam ettirecekler. Zaten bu çalışmalar hamdolsun parlamentoya da yansımaya başladı. Parlamentodaki çalışmalarda da bu dayanışmamız aynı kararlılıkla devam edecek. Dün bu heyetin içerisinden Adalet Bakanımız Abdülhamit Bey, kendileri Sayın Bahçeli'yi ziyaret ettiler. Bazı konuları görüşme fırsatı oldu. Bizim bu süreç içerisinde her an, her zaman inşallah dayanışma içerisinde birlik beraberlik içerisinde bunu yürüteceğiz. Çünkü ülkemizin şu anda ihtiyacı olan o birliği beraberliği biz cumhur ittifakıyla zaten ortaya koyduk. Biz herhangi bir bölünmeye, parçalanmaya inşallah fırsat vermeyeceğiz. Şu andaki dayanışmamız zaten bunun bir ifadesidir. Bu çalışmayı kararlıkla inşallah yürüteceğiz ve şu anda MHP'nin aynen bizim yaptığımız çalışmalar gibi onlar da çalışmalarını yapıyorlar. Bu çalışmalar noktasında da bu üçlü dediğim, üç çarpı üç bu arkadaşlarımızla bu çalışmaları yapacaklar. Burada nasıl birbiriyle örtüşmeleri sağlayabiliriz, onların üzerinde de ayrıca duracağız."

“KUMPAS DA VAR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir gazetecinin dün akşam Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde çıkan olayları sorması üzerine, “Bu konuda ciddi manada üzüldüm. Dün akşam İstanbul'a indiği andan itibaren buna şahit oldum. Bir defa bu futbol teröründen de öte bir şey. Burada ayrıca biraz açık konuşmam lazım, kumpas da var. Maçtaki olayların hep korner atışı sırasında köşelerde oldu. Tribünlerdeki bu terörü birileri organize etti. Bu kendiliğinden olan bir şey değil. Sahada hava gayet iyi. Maç gayet güzel gidiyor. Geliyor orada diyelim ki Quaresma kornerini atacak. O esnada yok çakmakmış yok şuymuş yok buymuş bunlar atılıyor. Böyle bir şey olamaz ki... Ondan sonra yine bir diğer şey, bakıyorsunuz, Şenol Hoca'nın başına gelen olay. Bunlar kabullenilebilir şeyler değil. Keşke tabii Tolga da orada bir yanlışın içine girmemiş olsaydı ama özellikle Şenol Hoca'ya yapılanı affetmek mümkün değil. Ben Şenol Hoca'yı da aradım. Aynı şekilde Fikret başkanı, Aziz başkanı da aradım. Hepsiyle bu konuları görüştük. Hepsi de bu konudan çok müştekiler, şikayetçiler. Bu konuyla ilgili olarak birinci derecede Futbol Federasyonu bakalım çarşamba günü bakalım neler çıkaracak? Biz de Gençlik ve Spor Bakanlığımızla bu işlerin üzerine gideceğiz, biz de bu konuda bir çalışma yapacağız" şeklinde konuştu.

“HAKİKATEN KATLANILIR BİR ŞEY DEĞİL, YENİLİR YUTULUR BİR ŞEY DEĞİL"

Erdoğan, “Sahalarda fair play anlayışı hep lafta kalıyor, uygulamaya geçmiyor. En çok üzüldüğüm şey de şu: Tribünlerde biz hanımların, kızlarımızın tribünlere gitmesini istememizin sebebi neydi? Fair play'i sağlamaktı. Belki bayanlar burada var diye erkekler daha edep adap içerisinde bu maçları seyrederler diye düşünürken olay neredeyse tam tersine döndü. Bu hakikaten katlanılır bir şey değil, yenilir yutulur bir şey değil. Temennim odur ki alınacak tedbirlerle ki zaman zaman bazı tedbirler alındı. Şimdi tabii bakalım federasyon nasıl çalışma yapacak? Biz de Gençlik ve Spor Bakanlığı ve hükümet olarak bu konunun üzerine gideceğiz" dedi.

Erdoğan, cami çıkışında kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamladı, bazılarıyla fotoğraf çektirdi. Erdoğan'a cuma namazında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da eşlik etti.

