(geniş haber) Duygulandıran görüntüdeki küçük kahramanlar konuştu 

İstanbul'da geçtiğimiz hafta meydana gelen deprem sırasında Sultangazi'deki bir okulda tahliye sırasında 2 minik öğrenci yürüme engeli olan arkadaşlarının kollarına girerek yardımcı oldu. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Küçük kahramanlar o anlarda yaşananları anlattı .

SINIFTA KALAN ARKADAŞLARINA YARDIM ETTİLER

Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbullular sokaklara çıktı. Okullar, hastaneler ve AVM'ler hızla tahliye edildi. Sultangazi'de bulunan Yunus Emre İlkokulu'nda öğrencilerin tahliye edilmesi güvenlik kameralarına yansıdı. Okul idaresi yaklaşık 1950 öğrencinin eğitim gördüğü okulu 3 dakika içerisinde tahliye etti. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde iki öğrencinin engelli olan arkadaşının yardımına koştuğu görülüyor. 8 yaşındaki biri kız iki öğrenci, aynı sınıfta eğitim gören engelli arkadaşlarının yardımına koşuyor. İki küçük öğrenci, yürüme engelli arkadaşlarını kollarına girerek dışarı çıkmasına yardımcı oldu.

KÜÇÜK KAHRAMANLAR O GÜN YAŞANANLARI ANLATTI

Yunus Emre İlkokulu 3/C sınıfı öğrencileri Berat Yalçın (8) ve Aleyna Revna Çelik (8), aynı sınıfta eğitim gören Ecrin Başkaya o anları anlattı. Ecrin Başkaya, "Berat ve Aleyna çıkacaktı bana yardım ettiler. Korkmuştum. Beraber çıktı" dedi. Aleyna Revna Çelik, "Kapıdan çıkacaktım. Ecrin'in sınıfta kaldığını görünce yardım etti. Çok korkmuştuk" derken Berat Yalçın ise "Orada bırakamazdım orada kalsa üzülürdüm" şeklinde konuştu.

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