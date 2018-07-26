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(Geniş haber) Dolmabahçe'de iki araç kafa kafaya çarpıştı:2 yaralı

Zeki GÜNAL/İSTANBUL,()-BEŞİKTAŞ'ta iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza 18.00 sıralarında  Dolmabahçe Caddesi'nde meydana geldi. Ters yönde seyreden iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görüp koşan...

(Geniş haber) Dolmabahçe'de iki araç kafa kafaya çarpıştı:2 yaralı

Zeki GÜNAL/İSTANBUL,()-BEŞİKTAŞ'ta iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Kaza 18.00 sıralarında  Dolmabahçe Caddesi'nde meydana geldi. Ters yönde seyreden iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görüp koşan çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Bir süre sonra gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalede bulundu. Kaza nedeniyle bölgede yoğun trafik oluştu. Araçların kaldırılması sırasında trafik, polisler tarafından çift yönlü durduruldu. Yaklaşık 45 dakika aksayan trafik iki otomobilin çekici ile kaldırılmasının ardından normale döndü.
(FOTOĞRAFLI)

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