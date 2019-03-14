(Geniş haber) - Dink Cinayetinde kamu görevlilerinin yargılandığı davada 2 tahliye

Özden ATİK / İSTANBUL, () HRANT Dink cinayetinde kamu görevlilerinin yargılandığı davada dönemin İstanbul Jandarma İstihbarat Şubesi görevlisi Muharrem Demirkale ve gazeteci Ercan Gün'ün tahliye edilmesine karar verildi.

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlileri ile ana dava hükümlülerinin de aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu 14'ü firari olmak üzere 85 sanıklı davada, tutuklu sanıklar eski İstanbul jandarma istihbarat görevlisi Muharrem Demirkale ve gazeteci Ercan Gün'ün tahliyesine karar verildi. Mahkeme, her iki sanık hakkında yurtdışına çıkış yasağı konulmasına da karar verdi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklardan Ramazan Akyürek, Ercan Gün, Muharrem Demirkale ve Yavuz Karakaya bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Ev hapsinde bulunan sanık Ali Öz ve tutuksuz sanıklardan Murat Bayrak, Adem Sarıgöl ve Reşat Altay da duruşma salonunda hazır bulundu.

ARA KARAR AÇIKLANDI: 2 TAHLİYE

Mahkeme Başkanı Emre Efe Şimşek ara kararlarını açıkladı. Mahkeme heyeti, "Kasten adam öldürme" ve "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçlarından tutuklu bulunan sanık Muharrem Demirkale'nin Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 20 Temmuz 2016 tarihinden beri tutuklu bulunduğunu belirterek olağan tutukluluk süresinin bu aşamadan sonra uzatılmasında zorunlu bir hal olmadığı kanaatiyle bu davadan tahliyesine karar verdi.

Heyet, "Örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan tutuklu bulunan gazeteci Ercan Gün'ün, İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 2 Kasım 2017'den bu yana tutuklu olduğunu, bu davadan tutukluluk süresinin uzatılmasında zorunlu bir halin bulunmaması nedeniyle tahliyesine hükmetti. Heyet, her iki sanık hakkında eğer diğer dosyalarından tahliye edilmeleri halinde yurt dışına çıkış yasağı konulmasına karar verdi.

2 SANIĞIN TUTUKLULUK HALLERİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ

Mahkeme heyeti, diğer tutuklu sanıklar Ali Fuat Yılmazer ve Ramazan Akyürek'in tahliye taleplerini, Ali Öz'ün de ev hapsinin kaldırılması talebini reddetti. Hakkında yakalama kararı bulunan Fetullah Gülen ve Ekrem Dumanlı'nın aralarında bulunduğu 14 sanığın yakalama emirlerinin infazının beklenmesine karar verildi. Başka suçtan tutuklu bulunan eski tuğgeneral Hamza Celepoğlu ve Yavuz Karakaya hakkında, yargılandıkları diğer dosyalardan tahliye kararı çıkması halinde yurt dışına çıkış yasağı konulmasına karar verdi.

DİNK İLE 2004'TE GÖRÜŞENLER TANIK OLARAK DİNLENECEK

Mahkeme heyeti, Dink ailesi avukatlarının talebi üzerine Hrant Dink ile 24 Şubat 2004 tarihinde İstanbul Valiliğinde yapılan görüşmeye katılan dönemin MİT görevlileri Özel Yılmaz ve Handan Selçuk ile eski İstanbul Vali Yardımcısı Ergun Güngör’ün tanık olarak dinlenmesine karar verdi. Heyet, bu görüşmeye karar verdikleri iddia edilen dönemin MİT İstanbul Bölge Başkanı Hüseyin Kubilay Günay ve eski İstanbul Valisi Muammer Güler ile Adem Sağlam, Mustafa Kuletaş, Muhammet Kırmacı, Emre Altuntaş, Recep Koçpınar, Muhammet Bulgur, Adem Polat'ın da tanık olarak dinlenmesine karar verdi. Ayrıca daha önce dinlenmesine karar verilen Necmettin Emre'nin halen Kanada'da bulunduğu belirtilerek yurda dönüp dönmediği hususunda 3 ayda bir müzekkere yazılmasına ve diğer tanık Yahya Öztürk'ün yakalamalı durumda olduğu anlaşıldığından şimdilik dinlenmesinden vazgeçilmesine de hükmedildi.

DURUŞMA HAZİRAN'A BIRAKILDI

Mahkeme, "Silahlı terör örgütü üyeliği/ yöneticiliği" suçundan yargılanan sanıklar yönünden FETÖ/ PDY ile irtibat ve iltisak bulunup bulunmadığının savcılık tarafından araştırma yapılarak bilgi verilmesine de karar verdi. Mahkeme ayrıca davanın jandarma görevlisi olan sanıklarının ankesör soruşturması kapsamında, mahrem imamlar tarafından aranıp aranmadığının da savcılık tarafından sorgulanarak sonucunun bildirilmesine karar verdi. Duruşma 11-12-13 Haziran'a ertelendi.