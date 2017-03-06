(geniş haber) Devrimci Karargah Örgütü Davasında mütalaa

Özden ATİK/İSTANBUL,() Eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı'nın da sanıkları arasında bulunduğu ve Yargıtay'dan dönen Devrimci Karargah silahlı terör örgütü davasında sona gelindi. Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, ilk yargılamada toplam 15 yıl 4 ay 5 gün hapisle cezalandırılan sanık Hanefi Avcı hakkında "Silahlı terör örgütüne yardım etmek" ve "6136 sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet etmek" suçlarından beraat talep etti. Mütalaada, Devrimci Karargah örgütü üyesi oldukları ve örgüte yardım ettikleri iddiasıyla yargılanan 7 sanığa hapis cezası istenirken; 17 sanığa da beraat talep edildi.



İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki 7. celsesi görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Okan Duman ve Fatih Aydın ile başka suçtan tutuklu sanıklar Özgür Dinçer, Cenk Büyükkahraman ve Cemal Bozkurt katıldı. Başka suçtan tutuklu sanık Zafer Kaygın, Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistem ile duruşmaya katıldı. Bazı sanıkların avukatları yargılamanın yenilenmesi ve kovuşturmanın genişletilmesi talebinde bulundu. Savcı Bilgin Uysal ise delil durumunun yeterli olduğunu belirterek kovuşturmanın genişletilmesi ve yargılamanın yenilenmesine ilişkin koşullar bulunmadığı gerekçesiyle taleplerin reddini istedi. Mahkeme heyeti bu talepleri reddetti.



HANEFİ AVCI'YA BERAAT İSTENDİ



Savcı Bilgin Uysal, duruşmada esas hakkındaki mütalaasını yazılı olarak bildirdi. Mütalaada, "Silahlı terör örgütüne yardım ettiği" iddiasıyla cezalandırılması istenen eski emniyet Müdürü Hanefi Avcı'nın, örgüt üyesi olduğu kabul edilen Nejdet Kılıç ile önceye dayalı arkadaşlıklarının olması, örgüt üyeliğinden tutuklu olarak yargılanıp tahliye olduktan sonra yasadışı davranışına tanık olmadığını, yasal olmayan şekilde takip edildiğinden savcılığa şikayette bulunmasını önerdiği şeklindeki savunmasına yer verildi. Uzun yıllar emniyet müdürlüğü yapan Hanefi Avcı'nın, Nejdet Kılıç'a hakkında yürütülen soruşturmadan bahsetmediğinin anlaşıldığı belirtilerek örgüt üyelerini ve faaliyetlerini deşifresini engellemek kastıyla hareket ettiğine dair kesin ve inandırıcı delil elde edilemediği belirtilerek beraat talep edildi. Sanık Avcı hakkında evinde yapılan aramada ele geçirilen kaleşnikof marka tüfeğin ruhsat iptaline rağmen iade etmediği iddiasıyla "6136 sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet etmek" suçundan da cezalandırılması istenmişse de unsurları oluşmayan suçtan beraat kararı verilmesi istendi. Mütalaada, ayrıca sanık Hanef Avcı hakkında yayın yoluyla yargı görevini yapanı engellemeye teşebbüs ve gizliliğin ihlaline ilişkin kovuşturmanın ertelenmesi istendi.



7 SANIĞA CEZA, 17 SANIĞA BERAAT İSTEMİ



Devrimci Karargah üyesi sanık Fatih Aydın hakkında bir polis memurunu bombalayarak öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isterken; 3 polis memuru ve 6 kişiye yönelik öldürmeye teşebbüs suçundan ise 182 yıldan 288 yıla kadar hapis cezası talep etti. Sanık Okan Duman'ın "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar; Özgür Dinçer, "Patlayıcı madde bulundurmak" suçundan 6 yıldan 12 yıla kadar hapis talep edildi. Sanık Hakan Soytemiz için de "Resmi belgede sahtecilik" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapsi talep edildi. Üç sanık hakkında daha lehe hükümler mahkemenin takdirine bırakılarak cezalandırılmalarını isteyen savcı, firari sanık Mehmet Güneş hakkındaki dosyanın ayrılmasını, sanıklar Tuncay Yılmaz ve Ulaş Bayraktaroğlu'nun 2911 sayılı yasaya muhalefet suçundan kovuşturmanın ertelenmesi talep etti. Savcı, 17 sanığın ise beraatini talep etti.



SON SAVUNMALAR İÇİN ERTELENDİ



Mütalaanın ardından mahkeme heyeti, sanıklar Fatih Aydın ve Okan Duman'ın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Sanıklara mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için süre veren heyet, duruşmayı erteledi.



DAVANIN GEÇMİŞİ



Devrimci Karargah davasında ilk yargılamayı özel yetkili İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi yapmıştı. Mahkeme Hanefi Avcı'nın da aralarında bulunduğu 75 sanıkla ilgili 2013 yılında verdiği kararda, Hanefi Avcı'ya "Yasa dışı silahlı Devrimci Karargah terör örgütü ve mensuplarına yardım etmek", "Ruhsatsız vahim nitelikte tam otomatik ve yarı otomatik silah bulundurmak ve taşımak", "Yargı görevi yapanları etkileme ve gizliliğin ihlali" suçlarından toplam 15 yıl 4 ay 5 gün hapisle cezalandırılmasına karar vermişti. Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nde temyiz incelemesi yapılması sürecinde Hanefi Avcı, Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) 2014'te bireysel başvuruda bulunması üzerine tahliye edilmişti. Yargıtay, kararın temyiz incelemesini 69 sanık yönünden yapmış kısmen onama, kısmen bozma kararı vermişti.