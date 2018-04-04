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(geniş haber)- DEAŞ'ın 'Hawala Ofisi'nden servet çıktı

Çağatay KENARLI, İstanbul,() İSTANBUL'DA 5 ilçede terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda DEAŞ'ın 'Hawala ofisi' olarak kullandığı işyerinde 1 milyon 300 bin dolar, 1 milyon...

(geniş haber)- DEAŞ'ın 'Hawala Ofisi'nden servet çıktı

Çağatay KENARLI, İstanbul,()
İSTANBUL'DA 5 ilçede terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda DEAŞ'ın 'Hawala ofisi' olarak kullandığı işyerinde 1 milyon 300 bin dolar, 1 milyon 794 bin lira, 8.5  kilogram altın, 18 kilogram ham gümüş, 7 kilogram külçe gümüş, 118 bin avro ele geçirildi. 

EŞ ZAMANLI OPERASYON YAPILDI
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, terör örgütü DEAŞ adına para transferi yaptıkları, çatışma bölgelerine gönderilmek üzere askeri malzeme temin ettikleri tespit edilen 2 kişiye yönelik çalışma başlattı. 16 Mart'ta Fatih, Avcılar, Ümraniye, Kadıköy ve Çatalca'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. 
Operasyonda M.S. ve S.B. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda DEAŞ'ın lojistik elemanlarının temin ettiği pompalı tüfek, çok sayıda silah şarjörü ve seyyar dipçik, tabancaları seri atışa uygun hale getiren roni aparatları, dinleme cihazı bulucu, gizli kamera arama cihazı, telsiz ve gizli kamera ele geçirildi. Şüphelilerin örgüt adına kullandığı belirtilen 'Hawala Ofisi'nde yüklü miktarda döviz, altın ve Türk lirası bulundu. 

'HAWALA OFİSİ'NDE SERVET ELE GEÇİRİLDİ 
TEM ekipleri  'Hawala ofisi' olarak kullanılan bir işyerinde 8.5 kilogram altın, 18 kilogram ham gümüş, 7 kilogram külçe gümüş, 1 milyon 300 bin dolar, 1 milyon 794 bin TL, 118 bin Avro, 1 milyon 921 Suriye poundu, 4 bin 500 Katar dinarı, 22 bin Mısır poundu, 350 Kuveyt Dinarı, 109 bin 500 Suudi Arabistan riyali, 47 bin BAE dinarı, 5 bin Ürdün dinarı, 1610 Sterlin, 100 Kanada doları ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli sevk edildiği mahkemede tutuklandı.
 
'HAWALA' SİSTEMİ NEDİR ?
'Hawala' adlı alternatif havale sistemini DEAŞ'lı teröristler ve göçmen kaçakçılarının yaygın olarak kullandığı belirtiliyor. 'Hawala' adlı sistemde 2 aşamalı doğrulama yapıldığını belirten polis ekipleri, sistemin birinci aşaması yollayacağı parayı 'Hawala' ofisine yatırarak bir kod alınıyor. Sistemin ikinci aşamasında ise paranın gideceği ülkedeki 'Hawala' ofisine giden kişi parayı yatıran kişiye verilen kodu vererek parayı tahsil edebiliyor.  DEAŞ'lıların buraları silah ve giyim eşyaları almanın yanı sıra ailelerine para göndermek içinde kullanıldığı  belirtiliyor.

 


 

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