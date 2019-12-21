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(Geniş haber) Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Libya açıklaması 

Elif YAVUZ-Buğra BENLİOĞLU/İSTANBUL, () CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, "Bölgede istikrara katkı sunmak için Libya'daki meşru hükümete yönelik saldırıların devam etmesi ve Libyalı kardeşlerimizden talep gelmesi halinde Türkiye...

GENEL 21.12.2019, 14:18
(Geniş haber) Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Libya açıklaması 

Elif YAVUZ-Buğra BENLİOĞLU/İSTANBUL, () CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, "Bölgede istikrara katkı sunmak için Libya'daki meşru hükümete yönelik saldırıların devam etmesi ve Libyalı kardeşlerimizden talep gelmesi halinde Türkiye Cumhuriyeti olarak gereğini değerlendiririz" dedi.
İstanbul'da 3'ncü Ticaret ve İşbirliği Buluşması düzenlendi. Bakırköy'de bulunan bir otelde düzenlenen programa Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da katıldı. Oktay burada yaptığı konuşmada, "Doğu Akdeniz'de ülkemizin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve menfaatlerini korumaya devam edeceğiz.  Yine Akdeniz'de Libya ile yaptığımız münhasır ekonomik bölge anlaşması ile Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası ülkemiz için stratejik öneme sahip tarihi niteliktedir. Bölgede istikrara katkı sunmak için Libya'daki meşru hükümete yönelik saldırıların devam etmesi ve Libyalı kardeşlerimizden talep gelmesi halinde Türkiye Cumhuriyeti olarak gereğini değerlendiririz" dedi.

"BAŞKALARI NE DER DİYE DÜŞÜNMÜYORUZ BAŞKALARI TÜRKİYE NE DER DİYE DERTLENİYOR"
Oktay sözlerini şöyle sürdürdü:
"Türkiye bugün birkaç milyar dolar için el açan değil dünyada en fazla insani yardım yapabilen bir ülkedir. Aynı zamanda Suriye'de, Doğu Akdeniz'de ve tüm uluslararası platformlarda haklarını savunan ve menfaatlerini koruyan bir yapıya kavuşmuştur. Milli çıkarları için hiç kimsenin icazetini aramadan gereğini yapan, dış politikası bağımsız bir Türkiye var bugün. Artık başkaları ne der diye düşünmüyoruz başkaları Türkiye ne der diye dertleniyor. Bölgemizde, Türkiye'yi dahil etmeyerek yapılan planlar, yazılan senaryolar hak ve hakikatten yana net duruşumuzla birer birer bozulmaktadır. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekatları ile tüm yaptırım tehditlerine rağmen bölgede teröre önemli darbeler vurarak istikrarı perçinlemiş durumdayız. Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuk temelli yürüttüğümüz hidrokarbon faaliyetleri sebebiyle de AB dahil birçok kesimden baskı ve yıldırma girişimleri olduğunu görmekteyiz. Geçtiğimiz 17 yılda savunma sanayindeki ilerlememize, milli teknoloji hamlemize ve sağladığımız ilerlemeye bakarak bu çabaların boşa olduğunu bilmeliler"

"İMALAT SANAYİNDEKİ KAPASİTE KULLANIM ORANI YÜZDE 77,2'YE YÜKSELDİ"
Oktay, "Türkiye'yi sizler gibi memleketini seven, gözü kara, risk alan ve elini taşın altına koymaktan geri durmayan iş insanlarının alın teriyle ve akıl teriyle kalkındırmaya devam ediyoruz. Hamdolsun, ekonomideki toparlanma süreci başarıyla devam ediyor. Reel kesim güven endeksi Kasım ayında bir önceki aya göre 1.1 puan artarak 102'ye yükselmiştir. İmalat sanayindeki kapasite kullanım oranı ise Kasım'da 0.8 puan artarak son 15 ayın zirvesi olan yüzde 77,2'ye yükselmiştir. Yine geçen ay, finansal hizmetler güven endeksi bir önceki aya göre 24,5 puan artarak 167 seviyesinde gerçekleşmiştir. İş yapma ortamını iyileştirmek için gerçekleştirdiğimiz reformlar sonucunda Türkiye, Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı Endeksi'nde iki yıl önceki seviyesinden 27 basamak birden yükselerek 33. Sıraya yerleşmiştir" diye konuştu.

"SIFIR BELGEYLE KAMU İLE OLAN BÜTÜN İŞLEMLER HALLEDİLSİN İSTİYORUZ"
Fuat Oktay, devlet dairelerindeki işlemleri 2020 yılında dijitalleşme ile hızlandıracaklarını belirterek, "İş yapma ortamını iyileştirmek için gerçekleştirdiğimiz reformlar sonucunda Türkiye, Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı Endeksi'nde iki yıl önceki seviyesinden 27 basamak birden yükselerek 33. Sıraya yerleşmiştir. Artık vatandaşlarımız, iş insanlarımız kamuyla olan işlemleri, hızlandırılmış dijital süreçler üzerinden kolaylıkla tamamlamaktadır. Yani olabildiğince insanımızı olabildiğince devlet dairelerine, bürolarına getirmek istemiyoruz. Oralarda kapı kapı dolaşsın istemiyoruz. Mümkün olduğunca evinden, iş yerinden bütün işlemlerini halletsin istiyoruz. Pilot çalışmasını başlattığımız çalışmanın teknik alt yapısını da tamamladık. 2020'de fiziki alt yapıyı da tamamlayarak pilot çalışmayı gerçekleştireceğiz. O da bir devrim olacak kendi içerisinde. Farklı devlet kurumlarıyla işi olanlar, artık farklı bakanlıkların ismini bilmesine gerek olmayacak. Yani 'sadece devletle işim var' diyebilsin. Geldiği zaman 50 tane işi varsa bile tek bir fiziki yerden, tek bir kişiyle ve mümkünse hiçbir belge getirmeden sıfır belgeyle kamu ile olan devletle olan bütün işlemlerini bütün işlerini halletsin istiyoruz" ifadelerini kullandı.


 

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