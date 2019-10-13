(Geniş Haber)Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Barış Pınarı Harekatı açıklamaları

Elif YAVUZ-İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL,()-CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde, gazete, televizyon ve ajansların yöneticileriyle bir araya gelerek 5. gününde Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yaptığımız planlamalar çerçevesinde 9 Ekim'de Barış Pınarı Harekatımızı başlattık. Öncelikle Rasulayn ve Tel Abyad'ta 120 kilometrelik alana yoğunlaştık. Böylece 480 kilometrelik terör koridorunu ortadan bölmüş olacağız. Güveli bölge haritasına uygun şekilde 35 kilometrelik derinliğe ineceğiz. Bugün harekatın 5'nci günü. Türk Silahlı Kuvvetleri ve hava unsurlarıyla başarılı bir şekilde operasyon yürütülüyor. Suriye Milli Ordusu kahramanca bir ifadeyle terör örgütünü temizliyor. Bölücü terör örgütüne Amerika 30 bin kamyonluk mühimmat, araç gereç temin etti. En son geçen hafta 400 araç gelmek suretiyle araç, gereç, mühimmat vs. bunlarla beraber bunu sürdürüyor. Bizler bunların bir kısmını ele geçiriyoruz" dedi.

"EN AZ KAYIPLA BU SÜRECİ TAMAMLAMAK İSTİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Özellikle Rasulayn şehir merkezi ve 4 köy kontrol altına alınmıştır. Tel Abyad'da 17 köy de kontrol altında alınmış, şehir merkezi iki taraftan kuşatılmıştır. Suriye Milli Ordusu Münbiç tarafında teröristlerle göğüs göğüse bir operasyon sürdürmektedir. Suriye Milli Ordusu, biliyorsunuz Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ad değiştirmek suretiyle bu hale dönüştü. Biz sadece belirli bir bölgeyi kontrol altına almayı değil, aynı zamanda askerlerimizi ve Suriye Milli Ordusu saflarındaki kardeşlerimizi en az riske atarak yapmak istiyoruz. Teröristlerin zaten karşımızda duramayacağını biliyoruz. Önemli olan, en az kayıpla bu süreci tamamlamak istiyoruz. Sahada askerlerimiz ve Suriye Milli Ordusu'nun karşısında duramayan hainler sınırlarımıza yakın yerlerden attıkları havan topları ve roketlerle sivillerimizi hedef alıyorlar. Şu ana kadar Şanlıurfa, Mardin, Şırnak ve Gaziantep illerimizdeki yerleşim yerlerine yönelik 652 havan ve roket saldırısı olmuştur" diye konuştu.

"KİLİSE İÇERİSİNDEN BİLE ATIŞ YAPTIKLARI VAKİ"

Teröristler saldırmak için Türkiye'nin henüz operasyon başlatmadığı yerleri seçtiğini bildiren Erdoğan, "Nitekim bu saldırıların çoğunluğu Nusaybin ve Kızıltepe'ye düşmüştür. Park, hastane, ibadethane, gibi sivillerin bulunduğu yerlerden yapıyorlar. Amaçları Türkiye'nin karşılık vermesi halinde sivil kayıplar ortaya çıkmasını sağlamaktır. Kilise içerisinden bile atış yaptıkları vaki. Bunları biz İHA'larla tespit ediyoruz. Ancak biz buna karşılık versek, “gittiler kiliseyi vurdular" diyecekler. Biz bu fırsatı onlara vermek istemiyoruz. Masumların kanı üzerinden kendilerine propaganda malzemesi üretmeye çalışıyorlar. Elbette biz bu oyuna gelmedik, gelmeyeceğiz. Gerekirse 100 tane sivilin arkasındaki tek bir teröristi tespit edip tereyağından kıl çeker gibi onu etkisiz hale getirecek teknolojiye, tecrübeye ve hepsinden önemlisi ahlaka sahibiz" şeklinde konuştu.



"18 VATANDAŞIMIZ ŞEHİT OLDU"

Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle sürürdü:

"Sınır şehirlerimize yapılan saldırılarda önemli bir bölümü çocuk olmak üzere 18 vatandaşımız şehit oldu. 147 vatandaşımız yaralandı. Bildiğiniz gibi bu 18 vatandaşımızın içerisinde 9 aylık bir Suriyeli Muhammedimiz de var. Babası ile görüştüm. Süleyman bey kardeşimiz de (Süleyman Soylu) ziyarete gitmişti. 9 aylık bebeğini kaybetmiş babada o cesamet, sabır, tahammül hakikaten her türlü takdirin ve tebrikin üzerindeydi. Harekat alanında da 2 askerimiz ve 16 Suriye Milli Ordusu askeri şehit oldu. 57 Suriye Milli Ordusu askeri yaralandı.

490 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRLDİ, 109 KİLOMETRE KONTROL ALTINA ALINDI

Buna karşılık ölü, yaralı ve teslim alma olarak etkisiz hale getirilen 490 oldu. Bu 490'ın 440'ı öldürülmüş olanlar. Bunların içinde 26 yaralı var, 24 teslim alınan var. Son nihai tablo bu. Kontrol alıntına alan büyüklüğü 109 kilometre. Şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Sosyal medyada Barış Pınarı Harekatına yönelik ülkemiz aleyhinde faaliyet yürüten 129 kişi gözaltına alınmış, 589 kişiye de idari işlem yapılmıştır."

"BU OPEREASYONDA EN BÜYÜK DESTEĞİ SURİYE KÜRTLERİNDEN ALIYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye, DEAŞ üzerinden ülkemizi itham etmeye kalkan ülkeler ve çevreler başta olmak üzere bu alçak örgüte karşı gerecek mücadeleyi veren tek devlettir. Halen Suriye'de bulunan DEAŞ'lılar konusunda her türlü sorumluluğu üstelenmeye hazır olduğumuzu altını çizerek ifade ettik, ifade ediyorum. Ülkemizi hala DEAŞ konusunda itham etmeye devam edenler asla iyi niyetle hareket etmiyor. Harekatımızın özellikle Suriye halkını, oradaki Kürtleri değil, teröristleri hedef aldığı açıkça ortadır. Kendi güvenlik güçlerimizin ve vatandaşlarımızın hayatlarını riske atma pahasına sivillerinin zarar görmemesi için sergilediğimiz hassasiyet bunun en büyük ispatıdır. Türkiye'nin asker gücü, şayet insani duyarlılığımız olmasa, terör örgütünün tüm operasyon sahasında birkaç günde yerle yeksan etmeye yeterlidir. Ama biz adeta kuyumcu hassasiyeti ile çalışıyor, tek bir masumun burnunun kanamaması için gayret gösteriyoruz. Operasyonumuzun Kürtleri hedef alması gibi bir durum asla söz konusu değildir. Bu operasyonda en büyük desteği Suriye Kürtlerinden alıyoruz. Gerek önde gelen Kürt sivil toplum kuruluşlarının yaptıkları açıklamalar, gerekse askerlerimizin girdikleri yerlerde gördükleri hüsnü kabul bunun ispatıdır. Altını çizerek tekrarlamam gerekirse, biz Kürtlere değil, PKK, onun yan kuruluşları olan PYD ve YPG'ye karşı operasyon yapıyoruz. Biz Suriye'nin kuzeyinde bir terör devletinin kurulmasına müsaade etmiyoruz" " ifadelerini kullandı.

"ÜLKEMİZ 35 YILDIR TERÖR TEHDİTİ ALTINDA"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dün Alman parlamentosunda Dışişleri Bakanı bir konuşma yapıyor ve 'Türkiye'ye silah satışını durduracağız' diyor. Az önce ben Şansölye Merkel'e de söyledim. 'Dış işleri Bakanınız bu ifadeleri kullanıyor, nasıl izah edeceksiniz' dedim. 'Bana bir şeyi izah edin, biz sizinle NATO'da müttefik miyiz? Değil miyiz? Yoksa terör örgütünü NATO'ya aldınız da benim haberim mi yok' dedim. Böyle garip bir yaklaşım olabilir mi? Siz bizden mi yoksa terör örgütünden mi yanasınız. Bir taraftan oturuyoruz, kalkıyoruz. Dünyanın değişik yerlerinden 'terörle mücadele nasıl yapılır' bunun tartışmalarını yapıyoruz, öbür taraftan geliyorsunuz şu anda bu terör örgütünün yanında yer alıyorsunuz.

Ülkemiz 35 yıldır terör tehdidi altındadır. Binlerce vatandaşımızı binlerce güvenlik görevlimizi terör saldırılarında kaybettik. Terörün ülkemize maliyetini artık yüzlerce milyara dolarla ifade ediyoruz. 4 milyon mültecinin 400 bini Kürt, 3 milyon 600 bini Arap. Bunların hepsine biz bakıyoruz. Arabından Kürdüne biz bakıyoruz" dedi.

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