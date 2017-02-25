(geniş haber) Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bu şekille yarım porsiyon aydın olunabilir, başka bir şey olunmaz"

Özgür ALTUNCU-Akın ÇELİKTAŞ/İSTANBUL,() Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4. Uluslararası CNR Kitap Fuarı'nın açılışında konuştu.



Son körfez gezisinde, 'Diriliş' dizisine yönelik çok sayıda övgü duyduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a salonda bulunan kalabalık, " 6 Nisan'da diriliş var " sloganıyla karşılık verdi. Erdoğan bunun üzerine, "İnşallah. Eyvallah size güveniyorum gençler. 16 Nisan birinci derecede sizin"dedi.



"Hikayelerimizi aktarmak konusunda ne yazık ki çok başarılı değiliz" diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Eksikliği sadece yazılı eserlerde değil, tiyatro, sinema gibi alanlarda da tecrübe ediyoruz. Bu zengin birikimi ne beyaz perdeye ne de sahneye yeterince aktarabiliyoruz. Söz uçar yazı kalır"diye konuştu.



"MÜCADELE SÜRÜYOR"



Özellikle Batılı ülkelerin kendi tarihlerini aktarma konusunda son derece başarılı olduklarını örnekleriyle anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, " Bu ülke on yıllarca, Gece Yarısı Ekspresi gibi, üçüncü sınıf kara propaganda filmlerinin lekesini temizlemek için uğraştı.Emin olun bu mücadele farklı bir şekilde bugün de devam ediyor"dedi.



BATI MEDYASINA 15 TEMMUZ ELEŞTİRİSİ



"Son yıllarda yaşadığımız hadiselerin, uluslararası basın kuruluşları tarafından nasıl bir çifte standartla aktarıldığında sizlerde çok iyi biliyorsunuz" diyerek Batı medyasına yönelik eleştirilerini dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: Burada Çin'in meşhur Tienanman meydanında çekilen fotoğrafa yıllarca gıptayla bakanlar, Boğaz köprüsündeki, TBMM'deki, Cumhurbaşkanlığı külliyesindeki , Kızılay meydanındaki cesaret abidelerini görmemişlerdir. Bu açıdan CNR fuarının 15 Temmuz Demokrasi destanının ana tema olarak belirlemesini çok önemsiyorum. O gece yaşananların farklı etkinliklerin, farklı sanat dalları aracılığıyla tekrar tekrar işlenmesi büyük önem arz ediyor. Bu mirasa sahip çıkmak hepimizin boynunun borcudur. Bu konularda da başkalarının insafına, çalışmalarına bel bağlayamayız. Ödünç akılla, ödünç kavramlarla bir yere varamayacağını artık kabul etmeliyiz. Kendi hikayemizi, nitelikli eserlerimizi önce kendimiz anlatmalıyız. Teröristleri kutsayan, gerçek mağdurları yok sayan. Ülkemizi ve devletimizi töhmet altında bırakan yayınların gerisinde art niyetli bir tutum var. Ülkemize yönelik bu tavrın en çarpıcı örneklerinden biri de, 15 Temmuz darbe girişimidir. Aziz milletimizin o gece 248 şehit, 1793 gazi bahsine ortaya koyduğu şanlı direniş, maalesef görmezden gelinmiştir. Hatta açıkça ifade edilememiş,bütün bunlara rağmen olsa da yapılan yayınlarda darbenin başarıya ulaşılması konusundaki örtülü temennileri görmemek mümkün değildir.



"YARIM PORSİYON AYDIN OLUNABİLİR"



Türkiye'nin 2023 yılında sadece dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisi arasında değil, okuma oranlarında da aynı yerde görmek istediklerini söyleyen Erdoğan, " 140 karaktere sığdırılmış aforizmalarla gerçek bilgiye ulaşılamaz. Alim hiç olunamaz. Arama motorlarıyla olan bilgi kırıntılarıyla alim olunamaz. Bu şekilde sadece yarım porsiyon aydın olunabilir. Başka birşey olunamaz"dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan kısa konuşmasının ardından fuarın açılışını gerçekleştirdi. Ardından çeşitli isimlere ödül verip fuarı gezdi.

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