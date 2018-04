(Geniş haber) - Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afrin'de 3 bin 872 terörist etkisiz hale getirildi

Gülseli KENARLI - İhsan YALÇIN - Harun UYANIK / İSTANBUL, () CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "“Afrin'de 3 bin 872 teröristin etkisiz hale getirildi" dedi. Erdoğan, " Akşam Afrin'deydik, en üst noktadaydı, sınırdaydık. Sanatçılarımız, sporcularımız, yazarlarımız, gazetecilerimiz, askerlerimizle orada iç içe olduk. Onlarla protokolü falan hepsini bir kenara koyup hasbıhalde bulunduk. Oraya da bir gece ansızın gelebiliriz dedik, öyle gittik. Davulla, zurnayla gitmedik" diye konuştu.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi ve yapımı tamamlanan 80 okul ve 59 okul spor salonu açılış törenine katıldı. Erdoğan, "Okullarımızın bahçelerinin altına otoparklar yapalım. Bu yapacağımız otoparklarla hem mahallenin araçlarını park etme sıkıntısını ortadan kaldıralım hem de belediyeler verdikleri sözleri yerine getirmiş olsunlar" dedi.

Başakşehir Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde gerçekleştirilen toplu açılış törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve Bilal Erdoğan katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan açılış töreninde bir konuşma yaparak, “Göreve başlattığımız 584 bin yeni öğretmenle eğitimci sayımızı 904 bine çıkartarak sınıfların boş kalmamasını sağladık. Hayata geçirdiğimiz 4+4+4 sistemiyle en önemli reformumuzu bu dönemde yaptık. Geçmişte tamamen ideolojik saplantılarla eğitim öğretime verilen zararı ortadan kaldırdık. Yapacağımız işler çok, bunun farkındayız ama bunlar en önemli engellerin ortadan kaldırılmasıydı. Müfredatı, ders kitaplarını, eğitim ve öğretim yöntemlerini modern bir anlayışla yeniden düzenliyoruz. Düzenledik demiyoruz. Orada da yapılacak işler hala var" dedi.

“EĞİTİM VE KÜLTÜR KONUSUNDA TAM İSTEDİĞİMİZ SEVİYEYE HENÜZ ULAŞAMADIĞIMIZA İNANIYORUM"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Geçtiğimiz yıl yüzde 7,4 büyüme kaydedebildiysek, ihracatımızı şubat ayı itibarıyla 160 milyar dolara çıkartabildiysek, kriz tellallarının tüm çabalarına rağmen hedeflerimize kararlılıkla ilerliyorsak, bölgemizde ve dünyada giderek daha etkin bir güç haline geliyorsak, bunların hepsinde eğitim öğretimde geldiğimiz yerin çok büyük payı vardır. Elbette elde ettiğimiz başarılar önemlidir, geldiğimiz yer de küçümsenecek gibi değildir. Fakat buna rağmen eğitim ve kültür konusunda tam istediğimiz seviyeye henüz ulaşamadığımıza inanıyorum. Milletimizin evlatlarına iyi bir eğitim ve öğretim vermek için yaptığı fedakarlığın büyüklüğü karşısında bulunduğumuz yer, olmamız gereken yer değildir" diye konuştu.

“BİZ TEOG İLE OKUMADIK"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Günlük hayatının faal olduğu saatlerini, evinden daha çok okulunda geçiren çocuklarımızı bilgiyle donatmanın yanında, bilinç ve duruş aşılamaktan da geçtiğine inanıyorum. Dilini, tarihini, kültürünü en iyi şekilde öğrenmemiş bir evladımıza matematikte, fizikte, kimyada öğrendikleri yük gelir. Çünkü bu çocuğumuz aldığı bu eğitim, öğretimin neye yarayacağının, kendisini nereye taşıyacağının farkında değildir. Tamamen sınav kazanmaya odaklanmış bir sistemde arzuladığımız eğitime yer kalmaz. İşte TEOG, meog meselesini, bundan dolayı kaldıralım dedim. Biz TEOG ile okumadık. Bu yükleri şöyle bir kenara bırakalım" şeklinde konuştu. Erdoğan'ın bu sözleri üzerine törene katılan öğrenciler slogan attı. Erdoğan da Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'a seslenerek, "İsmet Bey, bak gençler TEOG kalkınca nasıl rahatlamışlar" dedi.

“SÖZÜNÜ ETMEYE BİLE DEĞMEZ BUNLARIN"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ülkemizde kendinize ideal olarak seçebileceğiniz pek çok örnekle birlikte kesinlikle uzak durmanız gereken kötü örneklerle de karşılaşabilirsiniz. Türkiye'nin başına musallat edilen terör örgütlerinin hedefinde öncelikle genç dimağlar olur. Şayet terör örgütleri sizlere de bulaşırsa, ölçünüz gayet basit olsun. Her kim ki size, annenize, babanıza, ailenize rağmen bir şey yaptırmak istiyorsa, onlardan uzak durun. Her kim ki sizi tarihinize, kültürünüze, değerlerinize aykırı bir takım fikirlerle zehirlemeye çalışıyorsa onlardan uzak durun. Her kim ki sizi ülkenize, milletinize, devletinize karşı kışkırtıyorsa onlardan uzak durun. Bunların hiçbirinin de bizim dünyamızla, bizim inancımızla, bizim töremizle ilgisi yoktur. Annesine, babasına, ailesine saygı duymayan bir ferdin ne milletine ne de insanlığa bir faydası olur. Tarihini hiç bilmeyen veya yanlış bilen, kültürünün zenginliğinden bir haber. Medeniyetinin ışığından nasibini almamış bir gencimizi, geleceğimizin teminatı olarak göremeyiz. Hele hele milletine ve devletine ihanet eden hiç kimsenin, Arapça'da bir ifade var ya 'irapta mahalli yoktur'. Sözünü etmeye bile değmez bunların" şeklinde konuştu

“EN GÜZEL CEVABI YARIN MERSİN'DE VERECEĞİZ"



Erdoğan, “Maalesef bu tür kötü örneklere çevremizde rastlayabiliyoruz. Geçtiğimiz günlerde, üstelik de milletvekili sıfatı taşıyan bir tanesi, bizim uluslararası yatırımcıları ülkemize davet etmemize, 'Türkiye'de kimsenin can ve mal güvenliği yok' diye mesajla cevap vermiş. İşte bu tam bir kötü örnektir. Benim torunum bile diyor ki 'Bunlar kötü değil mi dede?'. Gerçi bunlara en güzel cevabı yarın Mersin'de 20 milyar dolarlık bir uluslararası yatırım olan Akkuyu Nükleer Santrali'nin temel atma töreniyle vereceğiz. Ancak böyle bir zihniyetin sorgulamasını da mutlaka yapmamız gerekiyor" dedi.

Erdoğan konuşması sırasında salonlar bulunanlardan gelen çay davetine karşılık, “Ankara'da merkez yürütme kurulu toplantımı var ona nasıl yetişeceğim. İş çıkması lazım" dedi.

“ADAM ÖLDÜRMEKTEN DAHA FAZLA CEZA ALACAK DURUMA GETİRİYORUZ"



Erdoğan, öğle ezanının okunmasıyla konuşmasına bir süre ara verdi. Bu sırada katılımcılar arasındaki bir kadının okullarda uyuşturucu kullanımından rahatsız olduğu belirten sözleri üzerine "Her tür tedbiri alıyoruz. İçişleri Bakanlığımız olarak tüm emniyet teşkilatımızla okullarımıza gönderdiğimiz tebliğlerle yeni çıkarmakta olduğumuz yasayla bunları adam öldürmekten daha fazla ceza alacak duruma getiriyoruz. Bugün yarın yasa Meclis'e gelecek" diye konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, salondan gelen mahkumların tulum giymesine yönelik sözler üzerine, “Nedense bazıları tulum giyme olayına farklı bakıyor burada tulum giysin diyenler var. Bir oylama burada demokratik olarak yapmak lazım" şeklinde konuştu.

“ÜLKESİNİN VE MİLLETİNİN ALEYHİNE ÇALIŞANLAR DA BİRER MANKURTTUR"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Mankurt' beyni iğdiş edildiği için kendi toplumunu, halkını ve ailesini düşman gören, onlara saldıran kişi demek. İşte bunlar mankurttur. Her terörist bir mankurttur. Ülkesinin ve milletinin aleyhine çalışanlar da birer mankurttur. Bunlar kimi zaman işte bu şekilde siyasetçi kılığına bürünüp dünyaya ülkesini kötüler. Nerede bunun genel başkanı? Niye kalkıp sen ne diyorsun, nasıl böyle şey söylersin' diyor mu? Tam aksine cepheye sürüyor, arkadan da ona sufle ediyor. Bunlar kimi zaman öğrenci kılığına girip, şehitlerimizin anılmasını da engellemeye çalışıyor. Bunlar kimi zaman eline silah alıp doğrudan devletine saldırır. Kılıklar, yöntemler farklı olsa da zihinler hep aynı hastalıkla mahluldür. Biz tüm hayatımız boyunca evlatlarımız bu hastalıklı zihniyetin tuzağına düşmesin yani mankurtlaşmasın diye çalıştık, mücadele ettik. Bunun için medeniyetimize, tarihimize, kültürümüze, değerlerimize sarıldık. Bunun için hep eğitim öğretim dedik, ilim dedik, irfan dedik, inanç dedik. İnşallah ömrümüzün sonuna kadar da bu mücadeleyi vermeye devam edeceğiz. Burada ve gittiğimiz her yerde evlatlarımızın gözlerindeki heyecanı, azmi, pırıltıyı gördükçe mücadelemizin boşa gitmediğini anlıyorum" dedi.

“BİZ EMİN ADIMLARLA YOLA YÜRÜYORUZ"



Erdoğan, “Dünün Türkiyesi için sorun siyasetçilerin kendi aralarındaki tartışmalarından kaynaklanan krizlerdi. Geçtiğimiz 15 yılda sağladığımız istikrar ve güven ortamıyla artık Türkiye'nin böyle bir derdi yok. 2019'daki seçimlerin ardından geçeceğimiz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle bu tehdidi tamamen ortadan kaldırıyoruz. Dünün Türkiye'si için sorun bir kaç milyar dolarlık finans oyunlarıyla ekonomisinin alt üst edilebilmesiydi. 2017'de yüzde 7,4 oranında büyüme oranı elde etmiş, ihracatı şubat ayı itibarıyla yıllık 160 milyar doları bulmuş, kişi başına milli geliri 3 bin 500 dolardan 11 bin dolara çıkmış bir Türkiye'nin artık böyle oyunlara getirilmesi mümkün değildir. Hala bazıları çıkıyor 'Battık, bittik, şöyle, böyle oldu' diyor. Hiçbir şey olmadı. Biz emin adımlarla yola yürüyoruz" diye konuştu.

OKUL BAHÇELERİNİN ALTINA OTOPARK



Cumhurbaşkanı Erdoğan, belediye başkanlığı döneminden beri bir hayali olduğunu belirterek, “Validen az önce bu konunun müjdesini aldım. Bu çok önemli. Okullarımızın bahçelerinin altına otoparklar yapalım. Bu yapacağımız otoparklarla hem mahallenin araçlarını park etme sıkıntısını ortadan kaldıralım hem de belediyeler verdikleri sözleri yerine getirmiş olsunlar. Biliyorsunuz bir defa park için belediyeler ruhsat verirken ücret alıyor. Çünkü inşa edilen apartmanın altına otoparkın yapılması lazım. Hiçbir apartmanın altına böyle bir otopark olur mu? Neredeyse hiç yoktur. Sokağın içine bir, iki sıra araçlar park ediyor. Allah göstermesin bir yangında vesaire oralardan girmek çıkmak çok zor. Şimdi okullarımızın altında bu olursa hem bir okul için gelir kaynağı olur, okulun masrafları için bunların kullanılma durumu olur. Bir de hırsız, arsız, şu, bu filan diye de bir endişeye araç sahipleri kapılmaz" ifadelerini kullandı.

“3 BİN 872 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Dünün Türkiye'sinde sorun sınırları içinde adeta fink atan terör örgütlerinin bir türlü önüne geçilemeyen eylemleriydi. İşte buraya gelirken son rakamı aldım. Hamdolsun Afrin'de son rakam 3 bin 872 terörist etkisiz hale getirildi. Akşam Afrin'deydik, en üst noktadaydı, sınırdaydık. Sanatçılarımız, sporcularımız, yazarlarımız, gazetecilerimiz, askerlerimizle orada iç içe olduk. Onlarla protokolü falan hepsini bir kenara koyup hasbıhalde bulunduk. Oraya da bir gece ansızın gelebiliriz, dedik, öyle gittik. Davulla, zurnayla gitmedik. Güzel bir orada askerimizle buluşmamız oldu. Hepsi maşallah dimdik. En ufak bir soru işareti yok ve yeni yeni hedeflere ilerlemenin hazırlığı içindeler. Yeni hedefleri de sürekli olarak her an duyabilirsiniz. Bugün artık Türkiye terör örgütlerini, sınırlarındaki inlerinde bulup tepesine biniyor. Gabar'da, Cudi'de, Tendürek'te inlerine giriyor. Onlar kaçıyor, biz kovalıyoruz. Ne oldu? Suriye'ye, Afrin'e, Sincar'a kaçtılar. Dedik ki, Bağdat yönetimine özellikle söyledik. Eğer siz halledecekseniz halledin, yoksa biz gelip Sincar'da PKK'yı hallederiz. Bütün bunlar için kimseden icazet beklemiyor, kimsenin de gözüne bakmıyoruz" dedi.

“HAYALİMİZ, ÜLKEMİZİ, DEMOKRASİ VE EKONOMİDE DÜNYANIN EN İLERİ 10 ÜLKESİNDEN BİRİ HALİNE GETİRMEKTİR"



Erdoğan, “Gençler unutmayın, hayali olmayanın istikbali olamaz. Eğer biz kendi hayallerimizi kurmaz ve onun peşinden gitmezsek ancak başkalarının hayallerine dolgu malzemesi oluruz. Çocuklarımızdan ve gençlerimizden kendilerinin, ailelerinin, milletlerinin, ülkelerinin, devletlerinin geleceğine dair hayaller kurmasını istiyoruz. Bugün kurduğumuz hayaller, yarın gençler bunu özellikle size söylüyorum, biz o günü göremeyeceğiz, 2053 ve 2071 vizyonlarının ruhunu sizler teşkil edeceksiniz. Sultan Alparslan'ın hayali Anadolu'yu ecdadın ebedi yurdu haline getirmekti. Osman Gazi'nin rüyası Söğüt'ten yükselecek bir ulu çınarın tüm bölgeyi, tüm dünyayı dalları altında toplamasıydı. Fatih Sultan Mehmet Han'ın rüyası, dünyanın göz bebeği İstanbul'u fethederek, devletinin başkenti yapmaktı. Gazi Mustafa Kemal'in hayali, yeryüzünden silinmeye çalışılan bir milleti ve ülkeyi Anadolu bozkırlarında yükselen taze bir fidan haline dönüştürmekti. Bizim hayalimiz, ülkemizi, demokrasi ve ekonomide dünyanın en ileri 10 ülkesinden biri haline getirmektir. Sizlerden beklentimiz ise 2053 ve 2071 vizyonlarınızı önce şekillendirmeniz sonra da tüm unsurlarıyla bunları hayata geçirmenizdir. Rabbim yar ve yardımcınız olsun" şeklinde konuştu.

